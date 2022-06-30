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2022 年 6 月 8 日，科巴帕卡巴的居民们在庆祝世界海洋日。

法国总统马克龙在里斯本举办的第二届海洋大会上宣布，法国将申办2025年联合国海洋大会。

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根据法新社从里斯本发出的报道，法国总统马克龙周四宣布，法国与哥斯达黎加一起申办组织下一届联合国海洋大会。

马克龙在里斯本举办的第二届海洋大会上说，“我们应该像2015年的巴黎协定一样，为生物多样性，特别是为海洋制定雄心勃勃的目标。”在里斯本联合国海洋大会之前，第一届联合国海洋大会于2017年在纽约举办。

马克龙还补充说，“我们应该在未来几年，（围绕这些问题，以2025年的大会为背景，）把国际社会团结起来”。

马克龙继续表示：“让我们用这个方向来指导我们的集体行动，并让所有的行动者都跟随我们的决心。”

法国已经在今年二月份时主办了一次海洋峰会。当时马克龙主张世界贸易组织达成一项反对公共援助过度捕捞和非法捕捞的协议，随后该协议已成为现实。

马克龙周四还回忆说，从那时起，“包括18个国际港口在内的35个参与者，承诺到2028年时实现海运脱碳”。

海洋通过对气候变化的影响，对地球上的生命发挥着关键的作用。但是，保护海洋的成本是相当可观的。