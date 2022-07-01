法国共和党要选新主席 酝酿新道路怎么走

法国/共和党

法国共和党党魁克里斯蒂安-雅各布（Christian Jacob）在行使职权两年多后将于7月初卸任。这样，他的继任之争就开始，投票预计秋季进行，方式仍然是注册党员开放式选举。共和党在刚刚过去的总统选举和全国立法选举中遭受惨败，昔日第一大传统政党，已经跌落到议会第三反对党。

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法国共和党领导层接替迫在眉睫。卸任的雅各布（Christian Jacob）在执政两年多后将于7月初卸任。昨天6月30日他与合作者一起喝酒，气氛轻松像度假。共和党LR的老板应该递交任满辞职书，他离任后说要去学英语，然后再到私企工作。

谁来接班？评论看好大区主席，前该党领导人沃齐耶，并认为许多党内的人会支持他。但如果他不感兴趣，那"事情将会糟糕，内斗将会激烈。

据本台报道称，未来共和党新领导人地位微妙。因为在2027年总统选举前四年半执掌该党，可以是一个跳板，但也可能是一个滑梯。这意味着要承担已经沦为反对党伤脑筋的困境，更要想方设法避免在2024年的欧洲选举中崩盘的厄运。

共和党内有一种想法，可以尝试任命一位临时主席，对该党整顿，以期有新面貌迎战2024年欧洲议会选举。到2027年总统选举时，再推举能人竞选总统。两年中改革共和党，前总统候选人，但在党内初选失败的巴尼耶愿意试一试，新生代议员普拉蒂尔也愿意试一试。至于2027年想选总统的人，该右派党首先想到的是贝特朗。他仍然想东山再起。当时他信誓旦旦说他是唯一能打败马克龙从而当选总统的人。。