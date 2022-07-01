法国新冠确诊案例及住院人数明显再度升高

新冠病毒的真正危险不太可能是死亡人数，专家表示，但卫生系统却很容易被需要住院的病例数量所淹没。

法国新冠病毒住院人数明显再度升高。在新冠病毒奥米克戎BA4 和 BA5 变种病毒的推动下，疫情正在以意想不到的态势重新飙升。费加罗报报道，根据统计，法国现今每天有超过8万个新冠确诊病例。

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夏天才刚开始，法国新冠病毒病例的统计图曲线似乎已经朝着当局意想不到的高峰冲上去。

费加罗报指出，根据统计，法国现今每天有8万多个新冠确诊病例，而5月底的统计数据曾经已经下降到不到2万例。 目前，法国卫生当局似乎对这波浪潮的速度感到有些吃惊，似乎仅依靠民众自己个人的“普通常识”来阻止疫情发展。

卫生部长布尔基纽( Brigitte Bourguignon) 因此仅满足于建议民众自己在搭乘公共交通运输工具时佩戴口罩，而没有采取任何额外措施。

费加罗报还说，如果当局这种个不选择的做法让专家们产生分歧，那也就是我们目前正处于没有指南针的风暴中：这是自新冠疫情开始以来，法国政府首次没有发布任何模型来事先预测形势的演变和高峰的大致高度。

巴斯德研究所建模团队负责人库什眉兹(Simon Cauchemez)解释道：“现在由于有许多不同的新冠免疫特性，使得建模变得困难。”

他还指出，“在许多参考数据的不确定性情况下，如果我们尝试针对所有影响进行建模，那么我们的系统就会变得非常不稳定。”

个体免疫力既取决于接受的疫苗施打剂量，以及被感染的次数，和被哪一种变种病毒感染。

法国南部蒙彼利埃医院，由索弗内亞(Mircea Sofonea)教授领导的传染病流行病学和演变团队也同意这项观察结果。该团队的一名科学家解释说：“我们应该补充一点资金，很多罹患猴痘来看诊的病例很多。自 2021 年 3 月以来，不再有没有专门针对新冠病毒的流行病学方面提供特别资金。”

尽管我们预测到奥米克戎变种病毒BA4 和 BA5 变体的到来，但我们没有足够的资源来针对这两个面向的医学研究。”

如果说自 6 月初以来法国新冠患者每天的死亡人数停滞在 40 人左右，那么一个月来每天接受重症监护的人数却一直在增加：每天有 80 名新冠患者住院治疗，而三周前还不到 40 人。

索弗内亞教授指出，常规护理入院治疗人数的增加更为显着。 以每天有近 900 人住院数量，这已经超过了 2021 年夏季高峰时的数目。 而且情况有可能变得更糟。 每日入院人数呈指数级增长，每 15 天翻一番。费加罗报指出，按照这个速度，我们将在 8 月初会达到相当于 2022 年 1 月时的病例人数！

这名专家指出，矛盾的是，最近几周来，法国人完全放松了警惕这一事实。其实，只要恢复一些日常基本的防疫动作就足以减缓病毒的传播。“强制戴口罩就足够了，这将构成最少的不方便。 除了新冠病毒，要从这次大流行中吸取的教训之一是：当你感染新冠时，你必须采取反射性动作：想到保护他人。”