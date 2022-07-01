法国轮值欧盟主席 雄心勃勃自我评说成绩斐然

法国/轮值欧盟主席

法国总统马克龙周四象征性地将欧盟理事会的轮值主席国权利移交给捷克总理彼得-菲亚拉，并祝他 "好运"。法国结束了一个以乌克兰战争为标志的雄心勃勃的六个月任期。

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轮值欧盟主席，曾是马克龙的优先议题之一，即 "强化欧洲主权"。随着战争重返欧洲大陆，欧盟27国很少如此团结一致。欧洲人已经为乌克兰发放了大批欧元援款，并通过了一系列针对莫斯科的六轮制裁。

当谈到评估时，爱丽舍宫提出的数字是，在过去六个月中达成了130项协议。这些文本包括关于数字巨头商业行为的监管或关于所有欧盟国家最低工资的法律。

法国的其他目标之一涉及能源转型和气候方案。欧盟27国在欧盟边界征收碳税的想法上取得了进展。并承诺在2030年前将欧盟二氧化碳排放量减少55%。

但由于过于雄心勃勃，法国推出的一些议案仍未完成，例如马克龙想要的申根地区改革，或因匈牙利的否决而受阻的对跨国公司利润征收15%的税等。

马克龙说，周四午夜结束的法国总统任期的最后努力致力于完成“保加利亚和北马其顿之间的协议”，以便为北马其顿加入欧盟开启谈判。

继巴黎之后，布拉格承诺将继续把对乌克兰的援助放在其轮值主席任期的中心位置，从难民危机到这个饱受战争蹂躏的国家的重建，但也会注重能源安全。