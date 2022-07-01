马克龙“巧妇”般组阁新政府？

法国/马克龙

法国总统马克龙为期一周的国际竞选活动于6月30日星期四晚上结束。马克龙回到法国内政的纷争及压力现实。据本台消息说，马克龙开始进入组建新政府的倒计时。

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据本台报道称，马克龙于6月30日星期四晚上结束了为期一周的国际访问。回到巴黎后，总统现在必须重新开始面对内政，包括任命新政府。

据本台政治新闻记者Valérie Gas报道，马克龙不喜欢面对压力做反应。在被问及博尔内政府2的任命时，马克龙试图给人一种印象，即一切都在控制之中。但他实际上是在遵守政治和议会的时间表："政府，未来确实应如现政府一样，能够在购买力和健康问题上做出非常结构化的强有力决策；之后，就法律领域而言，需要一个适应新议会的布局"。

对于马克龙来说，毫无疑问，他认识到政府的情况是缓期时间，几位在立法选举中被击败的部长辞职，而阿巴德的案件又起，新的强奸未遂投诉遭立案，政府行动陷入瘫痪。马克龙说：“所有这些都是按照程序依序进行。” 马克龙说，“我一回来就会着手新政府议题。”

但马克龙在任何情况下都给自己留下时间余地：总理博尔内在议会前的施政演讲被推迟了，最终定在7月6日。但是无论如何，回到巴黎后，马克龙就开始了最终组阁成立政府的倒计时。