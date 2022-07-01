马里：法国正式宣布结束欧洲塔库巴行动

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法国周五正式宣布结束在马里的塔库巴特遣部队行动。塔库巴是欧洲特种部队在马里参加反恐行动的名称，马里军事政变后，军政权与法国交恶，塔库巴成为受害者。

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法国正式宣布欧洲塔库巴部队结束在马里的行动。法新社说，这是预料之中的事情，只是今天它被证实了。

塔库巴是由法国前国防部长弗洛伦斯-帕利艰难建立的，旨在让欧洲多国分担法国等打击萨赫勒地区圣战分子的负担。2020年8月和2021年5月马里发生两次政变，导致法马关系急剧恶化，今年法国反恐力量已经先期决定离开马里，但继续在萨赫勒地区维持反恐行动。

法国总参谋部发言人帕斯卡尔-伊安尼将军在一次新闻发布会上说：法国在萨赫勒地区的军事机构重组，导致塔库巴在马里的行动从6月30日开始结束。

法新社说，塔库巴也是法国总统马克龙所推动的欧洲防务政策的象征，共汇集了十几个欧洲国家和多达800至900名精锐士兵。他们的任务是帮助马里部队获得反恐能力，并使他们能够在被恐怖主义肆虐的领土上重新站稳脚跟，抵抗恐怖主义基地组织或伊斯兰国（EI）恐怖主义组织。

起初，九个欧洲国家最早克服心存疑虑，并获得各自议会的同意，最终接受了法国的建议（比利时、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、匈牙利、意大利、荷兰、葡萄牙和瑞典）。随后塔库巴的 "全面作战能力 "是在2021年4月初被宣布的。但它只持续了一年多一点的时间。

法国认为塔库巴行动为欧洲联盟共同防务政策整合提供经验教训。

马里政变导致塔库巴不可持续。马里最早威胁丹麦撤回其 "未经其同意 "而部署的部队。马里与法国交恶前，已经雇佣俄罗斯军企瓦格纳，该公司被指控在中东和非洲有多种侵犯人权和其他贩运行为。

马里变局加剧了法国在该地区的衰落，并为欧洲参与萨赫勒地区反圣恐斗争的未来打上了一个问号。

法国军队在经过九年的马里反恐出征后，将于8月底离开马里。而已经延长一年的米努斯马将失去空中支援。"联合国专家在法新社获得的一份文件中说："该地区正在进行的军事重组可能会影响到过去的反恐努力。

不过，非洲当地其他国家呼吁欧洲继续支持反恐。5月，尼日利亚总统穆罕默德-巴祖姆曾呼吁法国和欧洲在萨赫勒地区应当"承担更多责任，不要被困境困扰"。他还呼吁欧洲的部队部署要更 "具有实质性的空中威慑能力、有效的作战手段，要拥有更多的军用直升机以及炸弹"。