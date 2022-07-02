卡丹今庆百岁冥诞 将西方“吃穿”高等艺术带到中国的大师

法国/卡丹

生于意大利威尼斯但是法国人的皮尔-卡丹家的族正在庆祝卡丹百岁冥诞。他的家乡威尼斯在一座宫殿举行宏大的时装秀，并希望重新启动卡丹帝国商业国际出征。尽管卡丹曾是把西方吃穿高级艺术带进刚刚结束文革的中国的第一人，没有消息报告在中国任何一个地方举办卡丹的冥诞庆祝活动。

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据法新社报道，意大利威尼斯Palazzo Ca'Bragadin周六今天将举办卡丹（Pierre Cardin）生前设计的未来主义时装作品回顾展。展览也与环保议题挂钩。

卡丹于2020年底去世，享年98岁，他生前不喜欢 "人们祝他生日快乐"，而是希望庆祝他的100岁生日。回顾展没有邀请太多界内名人，但300名嘉宾中有120人是皮尔-卡丹品牌在世界各地的代理生产许可持有人。这位服装设计师建立的帝国模式，从1960年代开始就将代理许可合同的数量成倍增加，以至于过剩，他的继承人希望今后通过更好地控制这些合同来保持这一模式。

卡丹帝国的品牌，虽然被众多大品牌超过，卡丹品牌仍然在销售，更多的是在新兴国家和没有受过多少奢侈品熏陶的客户中走俏。不过，卡丹后人也承认，在巴黎，与路易威登或圣洛朗品牌相比，卡丹品牌可能什么都不是。

卡丹品牌酝酿重启，已经有今年1月在巴黎附近的布尔热（Le Bourget）举行的致敬秀和周六今天在威尼斯举行的回顾展秀，卡丹品牌将在2023年2月至3月正式加入巴黎时装周。这可是卡丹离开巴黎25年之后的第一遭。

卡丹能否真的重新打入高级时装圈被认为是挑战。因为卡丹的后人也承认，卡丹品牌过去30年中没有任何创造性的作品惊世。皮尔-卡丹晚年更多时经营家，他签署了大量代理许可合同，购买了大量房屋，有时是整个村庄......。痛苦的是，他的后人中没有一个被公认是有服装创造才华能够接力。

在巴黎的马克西姆餐厅，对保护传统的关注也占了上风，这是卡丹在1981年买下的一颗新艺术风格的豪华餐厅，可是至今仍未恢复其昔日的辉煌。

有轶事传说指卡丹生前拥有无数珍奇收藏包括名酒，但卡丹长时间只独爱香槟，哪怕桌上红白葡萄酒属旷世传奇，也一笑推拒。