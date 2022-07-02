梅郎雄暂时当不上总理 雄才大略引猜测

法国/梅郎雄

左翼联盟本星期在法国国民议会中争取到了战略性的职位即财政委员会的主席职位。在这场结盟的胜利中，不再是议员的梅朗雄却因显示罕见低调缄言而显得格外引人注目。左翼联盟领导人仿佛后退了一步，反而让评论对他的意图和未来提出疑问。

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据本台报道称，当我们问及与梅朗雄或他在左翼联盟内的新盟友关系密切的人时，他们都用这句话回答打发："我不知道他打算做什么。"必须说，法兰西不屈服党人特别擅长打马虎眼。

梅郎雄曾经在第一轮总统选举的晚上发表了告别演说，然后在几天后又强势回归，直白说希望被选为总理。随后，他放弃了竞选议员，他说是想保持领袖的超脱与高度，但同时又承诺将继续站在政治斗争的最前线，但前提是 "如果他受到欢迎"。

这也足以让最死心塌地的梅郎雄追随者感到困惑。梅郎雄回答说，"这是我的工作。"他弯弯绕说，"我的工作就是我的工作。"随着左派的联合，梅朗雄尤其失去了如同他在法国法兰西不屈服党（LFI）内部可以单独拥有的万能力量。证据是他呼吁在国民议会中组成一个单一的议会团体，却立即被他的盟友们拒绝，迫使梅郎雄为自己的倡议道歉。

据法兰西不屈服党的国民议会议员埃里克-库克勒说，"梅郎雄不仅仅是该党的领导人有影响力，他也是左翼联盟的领导人，同样有政治影响。" 埃里克-库克勒是法兰西不屈服党最忠诚的成员之一。但梅朗雄显然更多是在后台了。一位左翼联盟议员解释说，现在政治核心移在国民议会，而梅郎雄选择离开国民议会，把头号反对党的位置留给了他的极右翼对手玛丽莲勒庞。他说，"然而，我们本来需要他和他的经验。"左翼联盟的另一位当选议员感到遗憾，但他相信梅郎雄仍然处于政治运作中心，特别是在本届议会可能会被解散的前景下。因为一般相信，如果总统马克龙发现自己处于被常规政治阻挠，他会下令解散议会重新组织大选。

据本台报道称，解散议会的假设，在左翼联盟内部被热烈地讨论，甚至被渴望发生。梅朗雄将乐呵呵吃瓜看戏，但同时准备他的重返竞选沙场，瞄准新的投票箱。

据法兰西不屈服党的一位议员分析，如果马克龙在来年解散议会，梅郎雄显然将是唯一的“救世主"。因此，从现在到那时，不存在自身分散的问题。如果议会最终找到了正常运作的方法，梅郎雄就可以专注地将自己的精力投入到他的政治基础建设上。当然，除非左翼联盟内部出现2027年总统选举争位战，那将迫使梅郎雄从退休状态中冲出来，拯救左翼。

法兰西不屈服党的议员们都认为，75岁的梅郎雄2027年参加总统竞选，也比美国总统拜登当选时年轻。再说，梅郎雄不是说过了吗，他要在政治舞台上战斗到最后一息。