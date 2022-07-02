联合国里斯本海洋峰会闭幕 新政治宣言拯救海洋

海洋峰会

联合国在里斯本举行为期一周的海洋峰会7月1日落下帷幕，与会的各国首脑 宣布旨在拯救海洋的新政治宣言。

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联合国在里斯本举行为期一周的海洋峰会周五落下帷幕，这也是2017年在纽约举行了首次峰会后的第二次举行国际海洋峰会，关注覆盖地球表面71%的海洋。

包括24位国家元首的6千名代表参加本次葡萄牙和肯尼亚联合组织的海洋峰会，签署不具有约束性的宣言重申海洋对生命和人类社会未来的重要性，签约方表示致力于制止和扭转海洋生态系统健康和生物多样性的下降，并要保护和恢复海洋生态完整性。呼吁建立一个有雄心的2020年后的全球生物多样性框架。

与会的100 多个成员国自愿承诺到 2030 年建立，并采取有效的保护措施。

新承诺还包括到2030年保护30%国家海洋区域，减少塑料垃圾污染，拨款数10亿美元用于海洋酸化等相关研究。

这将分别用于在8月在纽约举行的公海条约谈判和12月在加拿大蒙特利尔举行的生物多样性第15届峰会。

参加本届里斯本海洋峰会的各国呼吁采取紧急行动，进行各个层面和国际合作，改善海洋及其生态系统的健康，并以科学创新为基础进行可持续发展。与会领袖呼吁进行变革，强调需要解决地球变暖对海洋的影响，包括生态系统退化和物种灭绝。

9个私募基金发起“保护我们星球”行动，到2030年至少投资10亿美元，来支持海洋保护区的建设，扩展和管理。欧洲投资银行将在加勒比海地区投如1.5亿欧元，帮助该地区进行水资源和废物管理，属于“清洁海洋”计划的一部分。