气候变化:新科技有助维护环境

非洲经济 / 法国科技

在绿色经济引导发展潮流之际，绿色科技（Green Tech）或气候科技（Climate Tech）则被认为属于当今世界对抗气候变化的钥匙。2022年首届非洲科技大奖赛（AfricaTech Awards）得主就深信，新科技有助于维护环境。致力于减排的法国企业也对环保新科技十分感兴趣。这是本台法广（RFI）记者制作，已在本周五播出的最新一集法语«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）采访节目中的讨论话题。

广告 继续浏览后续

本台法广RFI法文网2022年07月01日星期五在«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）刊出记者夏洛特（Charlotte Cosset）的一篇最新采访报导。主题围绕于两周前在巴黎组办的2022年VivaTech会展（15-18 juin），发起首届非洲科技大奖赛（AfricaTech Awards）特别为致力于对抗气候变化的初创企业（start-ups ）设立一个奖项。环境科技在当今世界，不仅吸引中小企业，也让法国的跨国企业感兴趣。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法广«非洲经济»专栏 © FMM

这一法文专栏报导的原标题为：[En Afrique, la Greentech s’impose dans les écosystèmes]。换作中文可译为：[在非洲：绿色科技自行强入生态体系]。下面是简介以供分享。

气候科技投资当前充满活力 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道首先指出，气候挑战是当今世界政治和经济问题的中心。相关科技被称之为绿色科技（Green Tech）或气候科技（Climate Tech）。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © RFI

London & Partners (伦敦发展促进署）与国际知名的荷兰信息机构Dealroom在一份报告中指出，2021年，气候科技领域的投资破了纪录，超过320亿美元。这种活力在欧洲和非洲都能被感受得到。

科技发展加大影响气候变化 -

2022年首届非洲科技大奖赛（AfricaTech Awards）得主、肯尼亚人邦尼（Bonnie Mbithie）就深信，新科技有助于维护环境。他倡议回收电脑废料。他在接受本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）专访时表示，他相信科技能扮演重要角色，但与气候变化的关联过于紧密。他指出，科技越多，对气候变化的影响也就越大。

法国道达尔能源致力于减排 -

本台法广RFI«非洲经济»专栏的这一报导指出，法国道达尔能源集团（TotalEnergies）正致力于在2025年之前要把甲烷的排放量减少50%。这家跨国企业控制甲烷和二氧化碳排放的女负责人在接受采访时表示，为了达到这一目标，她如今指望的就是科技创新。法国道达尔能源集团（TotalEnergies）自2017年以来，一直在与法国国家科学研究中心（CNRS）及高等教育机构（Université de Champagne Ardenne）合作，寻求研发出一种有助于减少甲烷排放的智能传感器。

RFI Image Archive / TotalEnergies s’est engagée à réduire de 50% ses émissions de méthane d’ici 2025. Ici, TotalEnergies' headquarters in La Defense business district outside Paris. (illustration) . © Reuters - Gonzalo Fuentes / RFI Image Archive

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这一报道最后指出，这种智能传感器已在非洲多国开展过测试，并曾发现尼日利亚的一个储罐存在泄露，由此每年减少甲烷排放4000吨。这种新科技如今也引起了法国道达尔能源集团（TotalEnergies）合作伙伴方的兴趣。

. （翻译编辑：RFI法广电台 尼古拉）.

.