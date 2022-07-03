环法赛今天晚上骑回法国

法国/环法赛

2022年环法自行车赛以境外起点向自行车出神入化国家丹麦致敬，在哥本哈根这个称之为世界自行车运动之都绕行后，取道Vejle和Sönderborg之间的182公里路段作为环赛第三赛段，按计划今天稍晚骑回法国。

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今年环法赛是从星期五就在丹麦出发并在那里骑行了两天。环法赛原本计划两年前就在丹麦骑行出发，因为新冠病毒疫情而延后。共有22支队伍参赛。丹麦人期待了两年的环法自行车赛，他们亲眼欣赏。有10名丹麦骑手参赛。丹麦以及首都哥本哈根为举办环法自行车赛付出了很多努力。但环法赛为这个自行车数量超过居民数量的城市带来持续的节日气氛，真如海明威所说是一场流动的节日“盛宴”。

今天赛段开始前，仍然在丹麦的尼堡，荷兰运动员法比奥-雅各布森周六赢得了他在环法自行车赛上的第一个冲刺。他是在穿过连接丹麦两个主要岛屿Seeland和Fionie的大桥后，在尼堡赢得了环法自行车赛的第二赛段黄衫。

不过，在大桥上的最后三公里处发生了一次集体碰撞摔倒。

此前，7月1日在哥本哈根市内举行的个人计时赛后，快步车队车手比利时人Yves Lampaert获得2022年环法赛的第一件黄衫。

本次环赛丹麦段，虽然没有山路爬坡，但因是海洋气候，天气多变，时而有雨，风力虽然不大，但风向多变，时而逆风时而侧风，运动员称是考验。

另一个随着车轮一起转动的话题是防疫，如何抵御新冠病毒感染是严峻的困难。根据规定，感染者将立即退赛，并无隔离观察时段相伴。

环法赛今年已经是第109届比赛了。