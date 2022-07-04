法国政府改组 反对党万箭齐发

法国/新政府

在马克龙总统连任两个多月后，法国新政府周一揭开了面纱，执政党在国民议会没有绝对多数的情况下，该政府将承担实施马克龙许诺的国家改革繁重任务。针对马克龙与博尔内新政府，反对党不失时机提出批评。没有一个反对派说一句好话，抨击四起，只是批评程度以及话语尖酸级别不同而已。

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在人们的高度期待下，法国被指是中间派与自由派的总统麾下新团队在总理博尔内向议会发表施政讲话的前两天，公布新政府名单。以法兰西不屈服党为主宰的左翼联盟立即警告，不排除对政府提出谴责动议。

正如预期，这次改组中，在6月底的立法选举中落败的三位部长和国务秘书--Amélie de Montchalin（生态过渡）、Brigitte Bourguignon（卫生）和Justine Bénin（海洋）离任。上周当选为国民议会主席的Yaël Braun-Pivet（海外）的职务由前省长Jean-François Carenco接任。

法新社说，出人意料的是，负责欧洲事务的部长代表克莱门-博纳（Clément Beaune）将离开奥赛宫，在新政府中担任交通部长一职。取代他的是经济学家劳伦斯-布恩（Laurence Boone），他目前还是经合组织的副秘书长。

政府发言人奥利维亚-格雷瓜尔（Olivia Grégoire）仍留在政府中，但让位给奥利维尔-维兰（Olivier Véran），他的与议会关系的职务由前文化部长弗兰克-里斯特（Franck Riester）担任。

在政府推诿数周后，因新被指控强奸未遂而遭调查的部长达米安-阿巴德（Solidarités, Autonomie et Personnes handicapées）被迫离任。发展国务秘书Chrysoula Zacharopoulou虽然也是两起据称在她担任妇科医生职业背景下实施的强奸遭投诉的目标，但她保留了自己的职位。

但阿巴德与Zacharopoulou两人都否认上述指控。

据博尔内称，她的第二政府现在共有41名成员，其中包括20名女性。

法新社说，这次改组对马克龙来说是比较微妙，他于4月24日在与极右翼的玛丽莲勒庞对决下再次当选。虽有第二个五年任期，但在6月12日和19日的立法选举后，马克龙在国民议会中被剥夺了绝对多数。

马克龙在第一个五年任期内毫无困难地通过了他的改革计划，但这一次他将不得不在每一个个案寻找建立联盟，试图通过他的改革议案。

在6月25日马克龙接受法新社采访时，曾提及为来自右翼和左翼的盟友进入政府打开了大门。马克龙也曾在这个采访场合表示，总统目标和总统多数派的目标一样，议案可以 "修改或充实"，但条件是这些议案修改不会导致税收或债务的增加。

总理博尔内明天周三在议会发表的施政演讲应该能在一定程度上表明行政部门在未来几个月打算采取的方向。但总理尚未决定对她的施政演讲要不要求进行信任投票。反对派要求进行信任投票，但有可能无法获得绝对多数支持弹劾。这个问题可能会在周一下午4点由马克龙在爱丽舍宫召开的部长会议上解决。

新一届议会审议的第一个议案，已知将是从7月11日起，在法国面临新冠病毒病例增加的情况下，允许维持防疫的措施法案。

关于购买力的法案是法国人最关心的议题，按日程将从7月18日起进行审议。

针对马克龙与博尔内新政府，反对党不失时机提出批评。没有一个反对派说一句好话，抨击四起，只是批评程度以及话语尖酸级别不同而已。

法兰西不屈服党讥笑新政府是泰坦尼克号船，在翻沉之前的挣扎。在左翼联盟其他阵营中，语气也是批评的，但显得有分寸。

极右的国民议会的副主席Sébastien Chenu欢迎替换维兰Olivier Véran担任与议会关系部的负责人，因为维兰犯下了将极右政党排斥在议会重要任命之外的错误，说"这是一件好事。"

法国共和党被一些马克龙派力量视为可争取合作者，他们的批评显示出克制，因为他们说，“这个政府在两个月的不作为之后终于可以开始工作了。 要让法国重新站起来，有很多事情要做，而且已经浪费了很多时间。”