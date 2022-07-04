法国政府：暴风骤雨一周来临

法国

法国政府今天开始动荡的时期，政府改组，议会施政报告，要求与否信任案表决，各种危险摆在桌面上。今天早上，政治地震传出第一波震波，前卫生部长，现任议会关系部长维兰将接任政府发言人位置。被指控强奸未遂的团结部长达米安-阿巴德离任。

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据本台报道称，接下来的几天，总理伊丽莎白-博尔内的政府将非常忙碌，除了要进行改组，召开内阁会议，还要应对在国民议会的信任投票危险。

在接下来的几个小时里，博尔内预计将提交她的新政府草案。至少有四位女部长需要替换：三位立法选举中的失败者，一位被任命为国民议会主席。更不用说现任团结部长达米安-阿巴德的棘手案件了，他现在正因强奸未遂而接受调查。巴黎疯传他已经被政府下课，前景不明。

本台政治新闻记者Pierre Olivier报道说，行政部门也必须遵守男女平等，议会里的各党议员男女比例也严格被聚焦。

在议程上，还安排了不少于两个部长联席会议。第一次会议应在周一今天紧急举行，以便使几项法令生效。另一个备受期待的关于购买力的政府扩大会议，也定于本周中举行。

最后，在星期三，对伊丽莎白-博尔内来说是一个新的考验，她将不得不在议会过关，信任投票充满荆棘。由于总统的多数派只有250名议员，反对派议员加起来共有327名，这次投票的结果对政府来说可能是致命的。