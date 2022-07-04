法国新政府亮相，在野党继续向马克龙施加压力

法国/政治/新政府

法国总统马克龙周一宣布了法国新政府的成员名单。在两个星期前举行的法国国民议会选举中，马克龙失去了议会的绝对多数。在立法选举遭遇挫折之后，马克龙为了寻求新的生机，重组新政府。

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在经过了两个星期的各方咨询和仔细斟酌后，马克龙于周一上午宣布了新内阁的名单。新政府将在国民议会没有绝对多数席位的情况下、在在野党越来越劲头十足的情况下负责落实马克龙的改革。

新政府的组成是激烈谈判的结果。在周一宣布的总理博尔内的新团队中，总统阵营的中间派盟友在新政府占据了一席之地，马克龙没有像前五年那样，让左派或者是右派的人士进入政府内阁。

根据法新社，6月底的时候，面对在国会下院将失去绝对多数席位的情况，马克龙曾经提到过要将社会党、环保党派、法共和右翼政党聚集在一起的“政府协议”，但马克龙当时排除了极右翼和激进左翼政党人士进入政府的可能。

不过，最终，新进入政府的人都是总统阵营的中间派盟友。社会党等传统左翼政党或传统右翼政党的人都没有进入新政府。马克龙周一就此表示说，这些在野政党缺乏参与政府协议的愿望，缺乏参与任何联盟的愿望。总统的身边人强调，新政府能够一个法案、一个法案地逐一“建立妥协”并“加强、扩大总统多数席位。”

对于新政府，在野党-不屈服的法兰西政党已经表示，当总理博尔内在议会发表施政总纲演说时，要对新政府发起不信任案投票。