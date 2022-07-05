以色列总理甫上任今闪电访法 急请马克龙斡旋

以色列/法国

在成为以色列看守总理后的首次出访中，中间派人士亚伊尔-拉皮德今天前来巴黎，请求法国总统马克龙 斡旋干预，以挽救黎巴嫩和以色列之间的天然气谈判。

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拉皮德一当上以色列首脑，就去巴黎讨论黎巴嫩和伊朗议题。根据与上届总理贝内特达成的权力分享协议内容，拉皮德于上周五被任命为以色列总理，该协议还规定在议会解散的情况下政府首脑轮流担任。

最近几周，贝内特的联盟失去了多数，导致议会被解散，并定11月举行选举，从而使亚伊尔-拉皮德登上总理宝座。拉皮德在下届政府成立之前的过渡期以看守政府执政。

拉皮德上台后的第二天，以色列军队声称击落了黎巴嫩真主党的三架无人机，以色列军方指控说这些无人机正飞往地中海的卡里什气田，该气田是最近几周以色列和黎巴嫩之间紧张局势加剧的焦点。

拉皮德在启程前往法国之前，其前任贝内特也已经计划访问巴黎，贝内特称他想与马克龙讨论 "对以色列天然气田的反复攻击问题，并说以色列对此不能接受"。

拉皮德在特拉维夫机场告诉记者，无人机袭击的肇事者 "必须知道他们在冒不必要的风险，黎巴嫩政府必须控制真主党，否则我们将被迫反击"。他在周末还评论说："真主党正在继续走恐怖主义的道路，破坏黎巴嫩就海上边界达成协议的能力。

拉皮德对法国访问，是在美国总统拜登下周要访问以色列、被占领的西岸和沙特阿拉伯之前进行的，这将是拜登入主白宫后首次访问中东地区的一部分。

黎巴嫩和以色列这两个仍正式处于战争状态的邻国，于2020年10月在华盛顿的主持下开始了前所未有的谈判，以划定两国海洋边界，希望消除油气勘探的障碍。

但由于对有争议地区的面积，特别是卡里什油田的争议，会谈在2021年5月暂停。

据拉皮德说，"我们知道法国在与黎巴嫩有关的问题上的立场的重要性，我们将要求法国进行干预，以保证关于天然气问题的谈判正常结束。"

以色列在6月中旬签署了一项协议，向埃及输送天然气，埃及计划将这单液化再运往欧洲。在俄罗斯决定切断对欧洲国家的天然气供应后，欧洲正在寻求能源供应的多样化。在这种背景下，以色列说它希望确保地中海东部的天然气和平，但在过去的十年里，天然气田的发现和开采加剧了边界争端。

据法新社，除了黎巴嫩真主党，伊朗也应该在马克龙-拉皮德透露的议题里，因为以色列正试图说服西方大国不要延长伊朗核计划的框架协议（JCPOA），伊朗希望以核谈判换取解除对德黑兰的制裁。拉皮德今天说：“重要的是，我们反对这项协议和反对伊朗核化的立场在这个时候应当被听到。”

以色列担心伊朗会获得核武器，当然伊朗对此否认。以色列还担心，解除制裁将使伊朗增加对在以色列边境旁的盟友如黎巴嫩真主党和巴勒斯坦哈马斯的援助。

以色列前总理贝内特曾主张对德黑兰采取 "章鱼法"，即直接针对德黑兰，而不仅仅调和伊朗在该地区的 "触角"。拉皮德承诺将 "尽其所能 "防止伊朗获得核武器，并阻止伊朗所支持的力量在以色列的 "边界扎根"，包括以色列邻国叙利亚。