法国将可能实施边境健康通行证管控

法国新组阁的政府宣布，未来可能在边境设置健康通行证，但没有预设采取其他措施的计划 。政府发言人奥利维尔·韦兰 (Olivier Veran) 表示，总理博尔内所提出的这项边境健康通行证新法案将于下周一(7月11日)在国民议会进行审议。

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政府发言人奥利维尔·韦兰 (Olivier Veran) 表示，总理博尔内 (Elizabeth Borne) 于 7 月 4 日周一在部长会议上提出了一项针对新冠病毒防疫将采取新的卫生紧急法案，该法案开启了在边境检验健康通行证的可能性。

曾经是法国卫生部长的现任政府发言人韦兰解释说：，该法案将于下周一在国民议会中进行审议。 它“将有可能延长一些绝对必要条款的执行，以应对新冠疫情在法国的持续发展。”他还确认说， “另一方面，所有其他对抗新冠病毒的措施不再是该法案的一部分。”

监测病毒传播

因此，该法案的文本没有规定将，恢复卫生紧急状态的可能性延长至 7 月 31 日之后，也没有提出以健康通行证或是疫苗接种通行证，来限制进入某些场所或集会的规定。

他还说，具体而言， 法国新冠病毒筛查测试结果 ( SI-DEP) 和 疫苗注射记录( Si-VAC )，等的计算机里面储存的资料文件，将保留到明年 3 月 31 日。发言人说：“因为我们不能停止监测新冠病毒的传播”。

新政府还有第二个法案，也从 7 月 31 日开始实施，发言人韦兰继续说：“如果情况需要，也就是说，如果有新的变体病毒出现的情况下，那么例如，能够重新建立一个通行证系统，但这是一种在边境或在法国本土与海外省之间建立的通行证。”