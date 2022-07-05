马克龙和拉皮德准备在某些问题上展开“合作”

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法国总统马克龙和以色列新任总理拉皮德准备在伊朗核计划和黎巴嫩问题上展开“合作”。

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法国总统马克龙和以色列新任总理拉皮德周二表示他们希望共同努力以挫败伊朗的地区野心。他们还表示希望促进以色列与黎巴嫩之间的天然气协议。

马克龙和拉皮德两位领导人也表达了他们在2015年签署的伊朗核问题《联合全面行动计划》（JCPOA）上的分歧。欧洲人正在试图挽救这一计划，但是以色列认为该计划是完全无效的。

马克龙在接待正在巴黎进行其第一次国际访问的以色列总理拉皮德时说，“伊朗总是拒绝抓住提供给它的可以达成好协议的机会。（......）我们将继续与我们的合作伙伴密切协调，尽一切努力试图让（伊朗）回归理性。”

以色列中间派人士拉皮德上周五被任命为以色列总理，这是与贝内特（Naftali Bennett）所达成的​​权力分享协议的一部分，该协议规定，在发生像上周四那样的议会被解散的情况下，政府首脑将轮流担任。

法新社表示，2021年4月在维也纳开始的会谈旨在让美国重新融入伊朗核协议，并使伊朗重新尊重其在该协议中作出的承诺。

以色列则试图说服西方大国不要再延续伊朗核协议，作为交换，可以解除对德黑兰的制裁。

至于法国总统马克龙，他再次坚持需要“补全（协议），就伊朗的弹道和地区活动进行更加强有力的谈判”。伊朗已通过当地民兵将其影响力从黎巴嫩扩展到也门。