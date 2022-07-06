国民议会今喧闹如菜市场 法兰西不屈服党人会外将马克龙与勒庞“拉郎配”

法国/国民议会

今天法国国民议会接受马克龙新政府总理博尔内施政演讲，气冲霄汉立志要把新政府“搅黄”的法兰西不屈服党率领的左翼联盟向博尔内施以喝倒彩，嘘声，敲打桌面，以及充满“虚伪” “可怜”以及谩骂相向。而多数党议员使劲给总理鼓掌支持，但克制不回应呵斥。在国民议会楼外，法兰西不屈服党追随者聚集示威，举起马克龙与勒庞“假结婚”漫画装置，谴责马克龙与极右在议会“联姻”。博尔内说完话没有要求议会信任表决。但左翼联盟在博尔内讲话前半小时联合推出弹劾案。分析称，此弹劾案有可能以程序法技术性“枪毙”。

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据法新社说，群情激昂的激进反对派，嘘声和谩骂声，以及一个专注于 "妥协 "鼓励团结的施政演讲：这就是周三在国民议会为博尔内的施政演讲大日子的气氛。倒是在15:00发表重要讲话时，议会爆满，还有几百名记者被允许进场。

从博尔内的第一句话开始，多数党人都力表支持，但在法兰西不屈服党和极右党的座位上没有掌声，并已经开始嘘声。当博尔内呼吁反对派在总统阵营没有绝对多数的情况下还是应该共同建立妥协时，反对党发出讥笑合唱。

当博尔内提议向法国医护人员致敬时，多数党派议员的热烈掌声被激进反对党拍打桌子和 "伪君子！"的谴责声音淹没了。

议会主席雅尔-布劳恩-皮维特不得不出面维持秩序说，“议会里不应该有这样的示威举动。”

博尔内讲话时不时会被打断，例如在失业问题上被左翼联盟议员打断："撒谎"，"为你感到羞愧"......

博尔内施政演说后并没有要求信任投票。但据反对党说，由于缺乏 "任何其他选择"，左翼联盟在博尔内发言前半小时提出了他们的谴责动议，取名为 "不信任动议"。

据法新社说，对此议案，可能最早要到周五下午才会进行辩论，也可能是下周初，通过议案进行投票的可能性非常小。

其他反对党对政府的谴责没有像左翼联盟那样激情。极右派阵营议员称他们不会联署弹劾，并说不想参与比赛谁的呵斥声音更高。

据法新社说，在国民议会前，法兰西不屈服党活动人士今天中午组织了一个小型抗议活动，为马克龙和勒庞举行模拟模拟婚礼，冠之以"埋葬共和国阵线"。