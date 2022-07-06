法国总理今入议会雷区 有没有弹劾案引爆关注

法国/议会

法国总理伊丽莎白-博尔内今天在国民议会发表施政演讲，展示她的政府路线图。与第五共和以来通常的做法相反，总理不要求获得议员表决信任。但激进的反对党左翼联盟号召表决信任案。据本台说，尽管左翼联盟可能已经知道投票不会赢，因为其他反对派已经宣布他们不会支持弹劾动议，但左翼联盟坚持称，不信任这个政府是一个原则问题。

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据本台今天报道，法国左翼联盟今天将对总理伊丽莎白-博尔内要求进行不信任案表决。此前，政府发言人宣布说，不寻求议会信任投票。而且政府施政报告不寻求信任议案，有前车可循。但左翼联盟表示要提出不信任案表决。

这一表决有可能导致新政府下台。

但这是一个左翼联盟提前就知道会输的投票，因为其他反对党已经宣布他们不会支持弹劾动议。而且即使在左翼联盟内部，该弹劾动议也可能不受欢迎。部分社会党议员不赞成。法兰西不屈服党议员周一单方面宣布提交动议的做法在左翼联盟内部引起了紧张。

除了信任议案，左翼联盟在议会还酝酿下一场战斗：即购买力争议。左翼联盟议员认为，要真正帮助法国人，需要换置方法。提出最低工资和1500欧元的最低养老金，以及将公务员的工资提高10%。

然而，左翼联盟的方案非常昂贵：需要增加500至600亿欧元预算。左翼联盟认为，这是很昂贵，但是很有必要，左翼联盟建议对石油和天然气公司的利润征收超级税，以资助补助金缺口。

评论称，这些议案的争议将是针锋相对对，预示政府在议会里开始短兵相接。