法国疫情示警 日录20万感染例

法国/疫情反弹

新任卫生部长francois Braun周二在国民议会听证会上宣布，在过去24小时内，新冠病毒感染人数“预计将略高于20万”。由于一个多星期以来法国疫情走势朝严重趋势发展，今天新的新冠病毒染疫统计，将还会增加。欧洲临近国家的疫情也亮红灯，警告新一波大潮来袭。法国疫情爆红，是否防疫措施跟进，包括各种限制，引发关注。

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法国疫情第七波话题已经有多日。连日来法国平均增加约120 000例。据卫生部长说，稍晚将展开防疫法律草案讨论。

当局称，面对一种“传播得越来越快”的病毒，我们必须保护公众健康与安全，并确保避免对卫生系统造成冲击与压力。实际上，法国医院一个多星期以来报告入院人数增加了，重症护理的入院人数也有所增加。但卫生部长强调，到目前为止，法国入院新冠病毒染疫住院人数“远低于1月份的峰值”，也不能与之前的规模更大的浪潮相比。但卫生部长警告，:“尽管如此，我们还是应当紧密关注疫情的发展情况。”

目前，当局除了建议“在拥挤的地方、公共交通工具、度假交通工具”戴口罩外，当局还鼓励对最脆弱的人群呼吁打疫苗加强针剂。据卫生部长说，近期的疫情反弹，已经促使近300万人接种了疫苗第二加强针剂。卫生部长说，这很好，但还不够。