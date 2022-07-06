环法赛第五赛段：经典的大鹅卵石道来了！

法国/环法赛

2022年环法自行车赛今天骑行第五赛段，参赛者将挑战法国北部著名的鹅卵石赛道。第五赛段在里尔和阿伦堡之间，终点线就设在近30年前关闭的当地一座老煤矿前。

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环法自行车赛今天在阿伦堡矿区的历史足迹中骑行。在该地区，矿工和自行车之间的联系仍然非常紧密。据本台特派记者自阿伦堡报道称，矿井曾是当地历史中令年轻人向往的工作地方。一位老矿工说，他在15岁时进入矿场。他像他的父亲一样，也像当地采矿盆地的所有同龄人一样，下到了井底。他说，“每个人都很害怕。任何告诉我他从不害怕的人，我知道他没有说实话。”他说："我很害怕，但我从未想过要表现出来害怕。 在学校，我知道我的命运是来这里工作。甚至我的校长也告诉我：“目标是，在学校好好上学，你会在矿上得到一份好工作。”

下矿是一项艰苦而危险的工作。人们不再计算那些因为矽肺病而过早离开的朋友，那些被这种严酷的环境而打碎的生命。然而，老矿工仍然喜欢这个地方，他说，“我最怀念的是那种味道。当我们下到井下的时候，有一种特别的气味。”

阿伦堡还以著名的坎坷道路而闻名：一条因大鹅卵石铺就的道路，成就了巴黎-鲁贝自行车比赛传奇。它与山道爬坡一样有雄壮的声誉。赛段由Jean Stablinski在1968年引入环法赛。

环赛通过鹅卵石道和当地高高低低的路段，据文学抒发说，当你在阿伦堡尖锐的鹅卵石上所受之苦，能与你在矿井下受苦相比。

不过，在这个被失业折磨的地区，矿工几乎没有了，只是当环法自行车赛到达这里时，却会有成千上万的人来这里看车队骑过。