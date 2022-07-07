法国男排甲级赛邀请中国队参赛

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法国男子排球联赛负责人今天在新闻发布会上表示，中国国家男子排球队即将参与未来两个赛季的法甲联赛。

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法国国家排球联赛负责人Yves Bouget7月6日在视频新闻发布会上宣布，准备了三个多月的将中国国家队纳入法国男子排球联赛的比赛项目 "进展顺利"，他认为下周应该能够最终敲定。中国男排国家队将参加未来两个赛季的法甲联赛，他说，其目的是要为2024年的巴黎奥运会做准备。

不过，这名负责人也承认，仍然存在某些要点，特别是法律方面的问题，需要加以澄清，以获得体育部的批准。

此外，还必须制定一个物质和后勤工作的总体框架，例如，中国国家队将被哪个城市接待以及中国队为了参加比赛必须向法方支付多少补偿金。

许多城市都愿意接待中国男排， 这名负责人表示，可以想象，甲级联赛被中央电视台直播，有超过10亿名观众观看时，其影响力是可想而知的。

至于中国队将交付多少补偿金，法国媒体提到130万欧元的数字，不过，法国国家排球联赛（LNV）负责人表示，中方将提供经济补偿，这一点是肯定的，不过具体金额将是协议中保密的部分。

他还评论说， 这是一支很有实力的排球队，参加联赛的球员非常有动力，他们来的目的是要赢得比赛的胜利。他说，从体育的角度来看，中国将无法赢得（法国冠军）称号，但他们的所有比赛都将计入冠军赛"，他们将能够参加附加赛。

作为协议的一部分，一名法国教练将加入中国队，这是对法国男排技术的认可，也会为他们带来一定的经济利益。

中国男排被国际排球联合会列为世界第17位，目前正在参加国际联赛，并在比赛中排名第13位，而法国队是联赛的奥运冠军。