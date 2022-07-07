面对通胀，法国政府添置改善民众购买力的“武器”

法国/经济

迫于通胀的压力，法国政府周四增加了旨在保护法国人购买力的“一系列措施”。

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2021年秋季以来，法国政府已经拿出了250多亿欧元，以缓解能源价格上涨所造成的影响。周四，法国政府通过两份法案：一份是预算修正草案，另一份是购买力法案，又提出了一系列新的援助措施。经济部长布鲁诺·勒梅尔(Bruno Le Maire)表示，这一系列新的援助措施的金额为大约200亿欧元。

法国经济部长在离开部长内阁会议的时候强调说，“最困难的，通货膨胀的高峰，是现在（......），因此，现在我们必须补充我们的措施以保护我们的同胞。”

法国政府周四为改善民众购买力所提出的主要措施有：提前给退休金和社会福利提高4%、给公职人员们的工资提高3.5%、100欧元的食品支票，给每个孩子的补贴必须增加50欧元、将能源折扣从15美分提高到18美分，延长能源关税盾牌这一措施，取消电视广播费，或者是将“马克龙奖金”提高到现在的三倍。

同时，对那些需要开车去上班的人，政府将根据家庭收入、路途远近等情况，于10月1日推出，最高可达300欧元的补贴。