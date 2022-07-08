法国新冠病患死亡总人数冲破15万门槛

根据巴黎人报网站8日晚间指出，法国面临第七波新冠疫情爆发潮，新冠死亡总人数也冲破了15万人的门槛。据统计，法国一周来有做了超过300万个新冠病毒检测。

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在经历了近两年的新冠大流行之后，这是一个新的总计算。 根据法国公共卫生部的数据，法国自 2020 年初以来，新冠病毒肆虐。由于感染率冲高，法国周五，死因与新冠病毒相连的死亡人数已经冲破 150,000 的门槛。

根据统计，法国24小时内，有74人死于新冠病毒，死亡人数已超过15万人（总共150,017人，其中住院病患超过121,000人）。 在新冠疫情爆发两年后，今年 3 月 11 日，死亡人数已冲破了 14 万人大关。

由于奥米克戎变种病毒，导致法国在五月底爆发第七波的新冠疫情。

这反映在感染案例急剧增加，而病毒的扩散在法国本土继续加剧，至于这波疫情何时达到高峰，日期仍不确定。

冠住院病患超过 17,000名： 周四晚上的统计结果，有超过 160,000 个新冠病例，有 17,719 人住院患者，其中包括 1,523 名新住院患者。 根据法国巴斯德研究所发布的最新预测，与新冠病毒相关的住院人数将在未来几天进一步上升，研究人员预计到 7 月 18 日每天将约有 1,700 人入院，而目前每天约为 1,000 人。