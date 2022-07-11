法国左派联盟对新内阁“不信任动议”被腰斩

议会

法国国民议会7月11日下午展开了一场左派联盟对新内阁提出的不信任动议辩论与表决，由于仅获146张赞成票，距离过半数289票的门槛太远而倒阁失败，法国传统右派共和党和极右派国民联盟都未支持不信任动议。

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法国政府7月4日宣布最新一版内阁名单后，总理柏尔内（Elisabeth Borne）领军的新政府遭在野党中的左翼“新民众生态和社会联盟”（NUPES）的激烈批评，并对新内阁提出“不信任动议”（motion de censure）。

在11日的动议辩论中，首先是由不信任案的提出者、左翼不屈法国（LFI）国民议会党团主席帕诺（Mathilde Panot）发言，她要求国会展现对内阁的不信任，批评政府带来的“政治阶级”与“社会不公”。同时也顺便提出当天爆出的法国总统马克龙与网约车服务巨头优步（Uber）勾结的丑闻报道，帕诺质问“是谁与Uber的游说主席达成协议？”

法国总理柏尔内随后上台发言捍卫政府，她表示：原本希望今天可以谈论法国人关心的物价、油价、就业等实质政策，而不是不信任投票。她呼吁，“否决不信任动议，就是尊重法国人民选票、就是拒绝不稳定、就是接受以行动和事实来评断政府”。

法国传统右翼共和党（LR）和一些中右小党代表都发言表示要以政府执政后的实际行动来评判，而不是现在就提出不信任，并称这次动议太过“粗暴”，认为政府“现在没有让我们不信任，但也没赢得我们的信任”。

被称为极右派的国民联盟（RN）则中规中矩表示拒绝对新政府投下不信任票，表示希望成为“可靠、稳固、具建设性的反对党”，并批评绿党和左翼联盟NUPES的不信任动议为“诈骗动议”，而法国“不需要体制危机”。

11日继续的不信任动议投票结果显示，对“不信任动议”表示赞成的票数甚至未超过左翼NUPES所占的151个席次，只有倒阁所需的289票的一半。NUPES联盟中的6位社会党（PS）议员投了弃权，1位极右派议员则投下赞成票。

会后法国政府发言人维宏（Olivier Veran）向媒体表示，“现在起我们可以开始推动国会工作了”，强调“NUPES大会正式结束了…这是（极左翼领袖）梅兰雄（Jean-Luc Melenchon）的再度挫败”。