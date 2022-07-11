法国突发“优步”危机 剑指总统马克龙

法国

法国突然爆发“优步”门案件，是否引发政治危机现在定论尚早。自10日以来，"优步 "门曝料后，法国反对党和工会成员对法国总统马克龙的批评排山倒海。"Uber档案 "是一项基于Uber公司数千份内部文件的调查，由一个匿名来源发送给英国《卫报》，并转发给国际调查记者联盟（ICIJ）和42家合作媒体。法国《世界报》也参与调查，揭露了“优步”这家美国公司与马克龙在担任经济部长时（2014-2016年）的联系，并得出结论，“优步”Uber和马克龙在贝尔西时就有秘密 "交易"。法兰西不屈服党议员呼吁成立议会调查委员会，其议员Alexis Corbière今天公开要求马克龙解释。

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据本台报道，在媒体披露了时任经济部长马克龙与“优步”Uber公司之间的关系后，法兰西不屈服党LFI议员Alexis Corbière正在考虑成立一个议会调查委员会，并于7月11日要求法国总统马克龙做出解释。

自周日以来，在 “优步”"Uber档案 "发布后，政治反对派和工会成员对马克龙的批评成倍增加。"Uber档案 "是一项基于Uber公司数千份内部文件的调查，由一个匿名来源首先发送给英国《卫报》，并转发给国际调查记者联盟（ICIJ）和42家合作媒体。

法国《世界报》也参与调查了这家美国公司与马克龙在担任经济部长时（2014-2016年）的联系，并得出结论，“优步”Uber和马克龙在经济部时有秘密 "交易"。

法国塞纳-圣丹尼省的议员，法兰西不屈服党的Alexis Corbière指责说，"这是非常严重的事件。从这里可以得出什么教训？显然，我们可以向政府提出这个问题，成立一个调查委员会也可以。此前，法兰西不屈服党已经打算在议会中成立委员会对通货膨胀进行调查。

“优步”是美国公司，却在法国站稳了市场地位。“优步”Uber被批评采用了野蛮的做法，"破坏了法国劳动法律"，现在被揭露受到马克龙亲自关照。

英国《卫报》获得并与国际调查记者联盟（ICIJ）分享了约12.4万份文件，时间从2013年到2017年，包括当时“优步”Uber高管的电子邮件和信息，以及讲话文稿、笔记和发票。

7月10日星期日，几家日报（包括美国的《华盛顿邮报》和法国的《世界报》）发表了他们从这些 "Uber档案 "中摘取的文章。他们揭露“优步”在这些快速扩张的岁月里所使用的一些苛刻方法。

《卫报》评论说：“优步”公司违反法律，误导法律和行业监管机构，利用暴力侵害司机，并秘密游说世界各地的政府。

通过寻求强行通过客运法规，“优步”Uber在所进军的国家经常引发激烈反应。最显著的例子无疑是法国，那里的传统出租车和网络运行的“优步”司机之间已经爆发了一场市场战争。据“优步”的一位前高管回忆说，“优步”非但没有寻求平静，反而想利用这一点来推动“优步”与法国政府的合作。甚至还组织了新闻宣传或示威活动，试图玷污正规的出租车的形象。

不过，在世界其他地方，“优步”Uber司机正在受到攻击，被杀害。在其最成功的市场之一，如南非，“优步”司机最终可能会被活活烧死，因为法律允许他们以现金支付，煽动了嫉妒的火焰。

但最重要的是，无论“优步”进军到哪个国家，都发生管理的暴力问题。虽然新的管理层已经改革了最令人震惊的做法，但司机，尤其是最不发达国家的司机，仍然工资过低，而且司机没有可能通过组织起来保护自己。

"Uber公共事务副总裁Jill Hazelbaker在一份在线声明中说：我们没有也不会为过去明显不符合我们当前价值观的行为道歉。据“优步”Uber官员指出，媒体已经广泛报道了该公司在2017年之前的错误，从媒体到书籍，甚至还有一部电视剧。"Uber现在是全球最大的工作平台之一，是超过1亿人日常生活的一部分。我们已经从一个对抗的时代转移到一个合作的时代。"

“优步”文件还揭露，这家美国公司利用他们与时任总统奥巴马总统府白宫的关系进行游说。大卫-普洛夫(David Plouffe)曾领导巴拉克-奥巴马的第一次总统竞选工作，在离开后为优步工作之前，他成为奥巴马的特别顾问，直到2013年。2015年，他投入“优步”工作，并得到随着美国总统奥巴马第二任期的到来而得到晋升的前同事关照。例如，现任驻英国大使的马修-巴尊（Matthew Barzun）在组织一个活动时，甚至向英国女王的部长们推广“优步”Uber。

本台说，大卫-普洛夫还在欧洲、非洲和中东地区的各个首都巡回演讲，每次都是依仗大使和美国政府为“优步”Uber发展游说。不过这位美国前总统竞选负责人否认做错了什么。可是2017年，大卫-普洛夫被芝加哥道德委员会判处了9万美元的罚款。原来是因为他曾游说该市市长，芝加哥市长曾经担任奥巴马的办公室主任。

至于法国，“优步”调查涉及法国，文件揭露马克龙是如何为美国集团的法国事业辩护的。在2014年和2015年，当“优步”Uber正在蓬勃发展时，却在法国遇到调查。出租车也正在向“优步”开战，主要是因为“优步”低报价，以及“优步”允许任何车主在没有执照的情况下成为“优步”司机。

当时的“优步”法国分公司CEO特拉维斯-卡兰尼克和他的团队多次拜访经济部长马克龙。Uber要求放宽管理该行业的法律，特别相关司机的培训时间，“优步”抱怨它太长。媒体指责说，“优步”找到了知音，法国通过法令满足了“优步”的要求。调查揭露说，“优步”与出租车司机的战争中，盟友不在交通部或劳工部，而是在经济部。

本台说，法国总统府爱丽舍宫的新闻办公室在接受法国媒体询问时只是回答说，总统过去的职能自然导致他讨论如何解除障碍与困难，以促进“优步”Uber当时所体现的服务转型改革。