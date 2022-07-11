法国议会下午议论弹劾政府案

法国/议会

法国国民议会今天开启第一周工作，敏感话题是左翼联盟坚持推出对博尔内政府的不信任议案并要求表决。尽管左翼联盟巩固了内部结盟立场，但拥有发言权的极右翼政党议员团已经表明他们不追随弹劾政府。一般认为，左翼联盟坚持弹劾，是为了保持压力，并显示左翼联盟尤其是法兰西不屈服党才是议会真正的反对党，是第一大反对党。一般认为，该弹劾议案非常大的可能不会被通过，因为左翼联盟不占议会多数，更没有绝对多数。

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法国总理伊丽莎白-博尔内7月6日在国民议会发表施政演讲前半小时，左翼联盟坚持推出不信任议案旨在弹劾新政府。上个星期五，议会稍晚对弹劾案作了讨论，没有进展。按程序今天表决。

表决前，各党派将表态发言。尽管弹劾议案很大程度上不会被接受，但反对党不排除继续批评马克龙与谴责政府。

据法国政府发言人维兰Olivier Véran批评说，这是一个 "姿态 的动议，为反而反政府表示遗憾。我们在Elisabeth Borne的随行人员中感到遗憾，弹劾议案只能是 "浪费了法国人的时间，打混乱牌是疯狂的。

据本台报道，正面并激进的反对，是法兰西不屈服党所采取的策略，法兰西不屈服党在谴责动议上获得了左翼联盟的盟友支持。但谴责动议的政治目的：即与共和党和极右的国民大会党相比，要显示法兰西不屈服党才是真正的反对派。而其它的反对党选择了所谓 "建设性 "反对派策略。这些党派已经宣布不会与法兰西不屈服党一起投谴责票。

据本台因此，该动议几乎没有获得通过的机会。而博尔内也不会被迫辞职下台。博尔内的辩论发言聚焦优先信息："让我们能开始工作吧"。