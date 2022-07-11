法政府希望加快EDF完全国有化进度

电力公司将国有化

法新社援引消息灵通人士报道：政府准备出资超过80亿欧元将公用事业公司法国电力国有化。为了加快国有化速度，政府将在8月假期前公布收购EDF的详细条款，希望在10月或11月完成国有化进程。但电力公司和财经部都还没有回应上述消息。

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法国总理伊丽莎白·博尔内7月6日宣布，法国拟将法国电力公司全面国有化，以确保法国能源安全。博尔内当天告诉议会，国家打算持有法国电力公司100%的股份，“这将使法国电力公司能力增强，在尽可能短的时间内实施必不可少的大项目，以满足我们今后的能源（供应）”。

法国政府现持有法国电力公司84%的股份，公司员工持股1%，其余股份在机构和散户投资者手中。

2011年10月18日，在法国南部阿尔代什省克吕阿核电站，参加演习的快速反应小组人员组装完水泵后和指挥中心联络。新华社记者舒适摄

据路透社报道，法国电力公司是欧洲最大公用事业企业之一，主要发展核电，但眼下面临诸多问题。公司在英法两国的新建核电站项目进展缓慢，一拖再拖，预算超支数十亿欧元；公司在法国运营的多个核反应堆已经老化，其中半数由于管道受腐蚀等原因停运，核发电量一再削减。

另外，法国政府为避免民众生活成本飙升，要求公司打折售电，从而进一步加剧公司财务负担。公司今年债务预计上涨40%，超过610亿欧元。公司计划建设的新一代核反应堆需要投资约500亿欧元。

法国总统马克龙今年上半年提出将法国电力公司广泛重组，融资数百亿欧元，以帮助它在2050年前建造6至14座核电站。