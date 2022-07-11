电力公司将国有化

法政府希望加快EDF完全国有化进度

发表时间：

EDF’s nuclear power plant in Cattenom, France. Finance minister Bruno Le Maire said renationalisation of the company could take several months
EDF’s nuclear power plant in Cattenom, France. Finance minister Bruno Le Maire said renationalisation of the company could take several months © REUTERS
作者： 法广
4 分钟

法新社援引消息灵通人士报道：政府准备出资超过80亿欧元将公用事业公司法国电力国有化。为了加快国有化速度，政府将在8月假期前公布收购EDF的详细条款，希望在10月或11月完成国有化进程。但电力公司和财经部都还没有回应上述消息。

广告

法国总理伊丽莎白·博尔内7月6日宣布，法国拟将法国电力公司全面国有化，以确保法国能源安全。博尔内当天告诉议会，国家打算持有法国电力公司100%的股份，“这将使法国电力公司能力增强，在尽可能短的时间内实施必不可少的大项目，以满足我们今后的能源（供应）”。

 

法国政府现持有法国电力公司84%的股份，公司员工持股1%，其余股份在机构和散户投资者手中。

 

 

2011年10月18日，在法国南部阿尔代什省克吕阿核电站，参加演习的快速反应小组人员组装完水泵后和指挥中心联络。新华社记者舒适摄

据路透社报道，法国电力公司是欧洲最大公用事业企业之一，主要发展核电，但眼下面临诸多问题。公司在英法两国的新建核电站项目进展缓慢，一拖再拖，预算超支数十亿欧元；公司在法国运营的多个核反应堆已经老化，其中半数由于管道受腐蚀等原因停运，核发电量一再削减。

另外，法国政府为避免民众生活成本飙升，要求公司打折售电，从而进一步加剧公司财务负担。公司今年债务预计上涨40%，超过610亿欧元。公司计划建设的新一代核反应堆需要投资约500亿欧元。

法国总统马克龙今年上半年提出将法国电力公司广泛重组，融资数百亿欧元，以帮助它在2050年前建造6至14座核电站。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNSC_RGB_blk_092917