第五届“选择法国”国际商务峰会 投资67亿欧元

法国/经济

180 名来自外国集团企业家今天周一齐聚法国凡尔赛宫，参加第五届“选择法国”国际商务峰会。 马克龙总统宣布 67 亿欧元的14个投资计划，并创造 4千个工作岗位，带动法国经济发展。

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为了进一步增加法国企业的吸引力，马克龙总统和勒梅尔经济部长今天周一出席在凡尔赛宫举行的第五届“选择法国”国际商务峰会，有大约180名外国企业和法国企业家参加，有美国的可口可乐，德国的西门子，日产汽车等跨国企业以及摩根大通等国际大银行。

法国政府推出14项投资项目，旨在让法国重新工业化，如美国的格芯（GlobalFoundries）等制造芯片企业在法国设厂，这属于欧委会到2030年相关的40亿欧元的投资项目。

法国政府在本届“选择法国”国际商务峰会上宣布67亿欧元的投资计划，主要涉及新科技领域，并要在法国创造4千个工作岗位。

法国政府消息，自从推出“选择法国”国际商务峰会以来，已经有来自重要国际集团的80多项投资项目，总投资额超过120亿欧元，并且在法国创造了2万1千个就业机会，其中56%在工业企业领域，38%在研究领域。

受到全球经济衰退和通货膨胀的影响，法国外贸赤字在过去的12个月进一步增加，达到1140亿欧元，法国政府已经把今年经济经济增长从4%下调到2.5%。