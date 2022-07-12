巴黎2015年恐袭案宣判：被告不上诉

法国/2015年11月13日巴黎恐袭案庭审

法国特别法庭对2015年11月13日恐怖袭击巴黎的恐袭案庭审宣判后，被告没有提出异议与上诉。该上诉期限到昨天午夜到期。原告也没有提出上诉要求。该案因此没有第二次庭审。

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据法新社今天报道称，被判处终身监禁的萨拉赫-阿卜杜拉姆没有对他的定罪提出上诉，与他一起受审十个月的其他犯人也没有提出上诉。由此，对11月13日的恐怖袭击事件案审，不会有第二次审判。

巴黎检察官雷米-海茨（Rémy Heitz）今天告诉法新社，“20名被告中都没有人提出上诉。”他说："国家反恐检察官（Pnat）和巴黎上诉法院的公诉人也没有对这一判决提出上诉。巴黎特别巡回法庭的判决今天已经成为最终判决，因此不会有上诉。

为期十天的上诉期限已于周一午夜到期。

法新社说，萨拉赫-阿卜杜勒姆做出的选择 "并不意味着他接受判决，接受无期徒刑，而是意味着他认命了"，阿卜杜勒姆的律师奥利维亚-罗南和马丁-维特斯今天在推特上这样回应道。

6月29日，在一次历史性的审判之后，萨拉赫-阿卜杜勒成为法国第五个被判处不可减刑的终身监禁的人，这是刑法典中的最高刑罚，这使得任何释放的可能性都微乎其微。

在审判期间，在巴黎和圣丹尼杀害了130人并使数百人受伤的恐怖圣战突击队唯一幸存的成员说，出于 "人性"，他当天晚上已经 "放弃 "按计划袭击巴黎一家酒吧引爆他的炸药带。萨拉赫-阿卜杜勒姆（Salah Abdeslam）在向受害者道歉时辩称："我不是一个杀人犯，我不是一个杀人犯"。

在特别法庭裁决中，法院没有接受 "放弃 "的说法，而是判断萨拉赫-阿卜杜勒姆所穿的炸药腰带引爆功能失效 。法院认定这位32岁的法国人有罪，萨拉赫-阿卜杜勒是一个恐怖犯罪现场包括在法兰西体育场、巴黎露台和巴塔克兰恐怖袭击地的共犯。

经过148天的听证会，有近400名幸存者和受害者亲属的证词，判决受到了民事控方的欢迎，判决给他们带去些许宽慰。

萨拉赫-阿卜杜勒姆在内的19名共同被告（其中5名推定死亡的被告是在他们缺席的情况下被审判）被判处两年至终身监禁。

法院判处同样定于11月13日发生的布鲁塞尔袭击事件中的穆罕默德-阿布里尼（Mohamed Abrini）终身监禁，并判处22年不得缓刑安全监禁。

据法新社援引巴黎恐袭案受害者协会 "巴黎生活 "所作出回应：现在是恢复我们日常生活的时候了。我们希望生活尽可能地正常与平和。