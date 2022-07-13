“优步”危机？马克龙强硬回击称这样的事明后天也还要做

法国/"优步文件"/马克龙

法国突发网络叫车“优步”危机，优步内部人曝料该公司在法国从起步到壮大均得到时任经济部长的马克龙关照。反对党指责马克龙与美国公司勾联，损毁法国出租汽车市场利益。法兰西不屈服党要求议会调查，并敦促总统马克龙说清楚。马克龙昨天回应，称为法国挣得就业何罪之有，如果还有这样的事情，他明天会做，后天还会做。据评论称，"优步文件"会不会上升演变成"优步门"，完全取决于司法调查查出查不出马克龙或马克龙的亲朋好友在"优步"中是否得到好处。否则，马克龙打破市场垄断，引进外企创造就业，无懈可击。

广告 继续浏览后续

据本台报道，就"优步文件"：法国总统马克龙说他"完全承担 "他所做的行动。马克龙12日在访问法国伊泽尔地区的间隙，法国总统马克龙表示，他 "完全承担 "他在担任经济部长时与Uber的有争议的行动，强调他当时的行动创造了成千上万的就业机会。

马克龙说，"我非常自豪（......），没有公司或企业家，哪来就业。"马克龙在参观了意法半导体公司的现场后回应说：“明天和后天我还会这么做。”

关于突发的"Uber档案 "，法国《世界报》根据Uber的数千份内部文件进行了调查，所得出结论认为，当马克龙在Bercy担任经济部长时，Uber与他之间有一个秘密 "交易"。

反对者周二继续指责马克龙在Uber公司在法国发展的时候维护了优步的利益，马克龙在2014年至2016年期间担任奥朗德总统的经济部长。

马克龙对向他提问的记者抱怨回击说，"这是什么话，把接待商业领袖，特别是外国的商业领袖，说成是有错的，不好的。但我完全可以直视你的眼睛说，我见过好多公司董事呢，太恐怖了！" 马克龙还说，“我见过他们，这些一直是官方公开的，他们是合作者。我为他们感到骄傲! 如果他们在法国创造了就业机会，我对此感到非常自豪。"

马克龙还引用前总统希拉克的一句名言说，"优步文件"，"正如我的前任中的一位前辈所说，它碰到了我，但却没有打到我。"

尽管马克龙用引用此话对希拉克这位前总统表示了敬意，但来自右派和左派的反对派对马克龙如此的言论感到愤慨。

据信，法国反对党目前更聚焦"优步"在法国经营有违背法国劳动法规做法，是否得到马克龙的宽容包庇。