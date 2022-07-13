巴黎恐袭案：阿卜杜拉姆转监比利时听候另一审判

巴黎恐袭案

在法国被判处无期徒刑两周后，萨拉赫-阿卜杜勒姆被从监狱转移，今天被转往比利时入狱，等待他的是10月起对2016年3月对布鲁塞尔恐怖袭击事件的另一场审判。

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巴黎恐怖袭击案圣战恐怖分子萨拉赫-阿卜杜拉姆今天已经在比利时入狱。法新社说，这位法国人恐怖圣战分子是2015年11月13日在巴黎和圣丹尼杀害130人的突击队唯一幸存的成员，将于10月10日起在布鲁塞尔受审，罪名是同一恐怖组织于2016年3月22日在比利时首都实施的袭击。

2016年，在比利时布鲁塞尔机场和布鲁塞尔的一个地铁站发生的袭击造成32人死亡，伊斯兰国组织也声称组织了这些袭击。

萨拉赫-阿卜杜勒姆于格林尼治标准时间周三8:00至当地时间8:30之间从巴黎南部的Fleury-Merogis监狱被带往比利时。 大约三小时后，他抵达布鲁塞尔和沙勒罗瓦（南部）之间的比利时Ittre监狱。他将于三个月后在布鲁塞尔与其他九名男子就3月22日的袭击事件进行审判。据联邦检察官办公室称，诉讼程序可能持续 "六到八个月"，直到2023年夏天。初步听证会定于9月12日举行。

6月29日，在巴黎经过近十个月的 "历史性 "审判后，萨拉赫-阿卜杜勒姆因其在2015年11月13日袭击事件中的行为被法国首都特别巡回法庭判处终身监禁，不得假释。他成为法国第五个被判处此类终身监禁的人，这是刑法典中的最高刑罚，这使得任何释放的可能性都很渺茫。

萨拉赫-阿卜杜勒姆没有上诉，特别法庭对他的判决因此成为最终判决。

在布鲁塞尔袭击案的审判中，萨拉赫-阿卜杜勒姆将与他在巴黎的五名共同被告一起受审，其中一人缺席。预计被告席的其他四人是穆罕默德-阿布里尼（Mohamed Abrini）、瑞典人奥萨马-克拉伊姆（Osama Krayem）、突尼斯人索菲恩-阿亚里（Sofien Ayari）和比利时摩洛哥人阿里-哈达-阿苏菲（Ali El Haddad Asufi），3月22日上午他在扎文特姆机场抛弃了炸药车后逃走。

据称11月13日袭击事件的主谋奥萨马-阿塔尔（Osama Atar）也将在布鲁塞尔接受缺席审判，因为他被推定在叙利亚死亡。

与阿卜杜勒-拉姆一样，已经参与巴黎审判的被告均将被转移到比利时。穆罕默德-阿布里尼周二抵达那里，被关押在比利时监狱，他的律师之一斯坦尼斯拉斯-埃斯肯纳兹今天证实上述消息。

据一位接近此案的消息人士透露，在审判前，比利时司法系统希望将被告人集中在布鲁塞尔附近的哈伦新的巨型监狱。但在完成转入哈伦监狱前，这些囚犯将被关押在比利时的各个监狱。

萨拉赫-阿卜杜拉姆在逃亡数月后于2016年3月18日在比利时被捕。一个月后，根据欧洲逮捕令，他终于被移交给了法国。在比利时的审判结束后，萨拉赫-阿卜杜勒姆将返回法国服刑。不过，一旦萨拉赫-阿卜杜勒姆的所有定罪被最终确定，他将有可能在司法上要求在比利时服刑，因为他在那里长大，萨拉赫-阿卜杜勒姆的整个家庭都在那里生活。