欧洲杯决赛之乱：法国参议院指控内政部与警察总监负全责

法国/法兰西体育场之乱

法国参议员们周三将矛头指向法国内政部当局和巴黎警察总监，指责他们是5月底在法兰西体育场举行的欧洲冠军联赛决赛期间的 "失败"，与混乱全部责任者。此前，法国内政部长杰拉尔德-达尔马宁怪罪于英国球迷数万人无票以及假票，造成法兰西体育场混乱。法国参议院听证会没有关于假票来源以及欧洲包括英国与法国层面的调查细节。

广告 继续浏览后续

就法国巴黎法兰西体育场失败的决赛组织，法国参议院指责内政部长和警署。法国参议院称法国内政部长杰拉尔德-达尔马宁的解释远离 "真相"。

法国参议院文化委员会主席洛朗-拉丰（Laurent Lafon）在向媒体提交关于5月28日皇家马德里与利物浦比赛的安全惨败的信息报告时说：并不是因为有利物浦的球迷陪同他们的球队，才导致当天比赛不顺利。

但比赛一结束，法国内政部长就把事件的大部分责任归咎于 "3万到4万名英国球迷"，他对现场的大多数观察员声称，这些人是在 "没有门票或持伪造门票 "的情况下来到体育场的。

法国内政部长受到批评的压力，最终向球迷道歉，在6月底承认他对当晚的失误负有 "部分责任"。但参议院批评说，内政"部长Darmanin所作的分析 "并不正确"，而是 "片面和不准确的"。

参议院法律委员会主席弗朗索瓦-诺埃尔-巴菲特（LR）说："随着听证会的进行，部长的立场有所变化，但 "最初的声明并不符合事实"。

周三下午，内政部长在参议院会议上承认说，"不仅存在机制障碍，而且存在准备错误，内政部长、警察总部必须承担所有后果"。他在回答Lafon的质询时说："我们将遵循参议院的建议"。

利物浦的主要支持者协会之一，Shankly协会，对法国参议院的结论表示欢迎， 称是"向参加比赛的球迷（发出）明确的正面信息"，同时要求法国政府道歉，并对2022年5月28日以来散布的谎言进行全面澄清"。该协会负责人说，法国政府应该 "道歉，并对自2022年5月28日以来散布的谎言进行全面翻案"。 他说，令世界震惊的一幕是由于法国在 "执行 "和 "准备 "方面的 "连锁失败"。

法国参议院法律委员会主席弗朗索瓦-诺埃尔-巴菲特（LR）批评说：“这一失败是由于巴黎警察局的决定造成的。” 参议院报告特别强调，由于巴黎快线地铁RER B罢工，大量的观众乘坐RER D到达，因此缺乏对观众流量的管理。

参议员们还强调了欧足联的责任，指责其 "票务管理不力"。他们特别批评该机构没有为识别假票的 "特别系统 "做出规定，尽管假票的数量 "比观察到的平均数高十倍"。

在结束报告的15条建议中，参议员们要求在此类活动中强制要求 "使用防伪票"，即在法国举办橄榄球世界杯以及2024年奥运会和此前的大型比赛。

参议院报告还追溯到未能保存部分视频监控图像的问题，该问题曾引发了争论。他们谴责说："无论是财团（......）还是警察局，还是法兰西体育场所在地检察院，都没有尽职尽责地保护对确定真相至关重要的证据"。

参议员们建议，要求举办重大体育赛事的场所的 "经营者 "将这些图像 "保留一个月的法定时间"。

他们还要求内政部 "确定使用催泪瓦斯的原则"，"防止无辜的人受到影响"。