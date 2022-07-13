【视频】巴黎歌剧院之幕后神奇：共创舞台辉煌的艺术工匠

法国/巴黎歌剧院

位于巴黎市中心的巴黎歌剧院以其不同建筑风格的完美结合，以其奢侈典雅的装潢成为巴黎一座精美的旅游点，那里上演的精彩剧目，无论是歌剧，还是芭蕾舞，也使它成为一座世界闻名的艺术殿堂。但在舞台上的华美背后，是众多鲜为人知的艺术工匠。他们重新设计逝去年代风格的舞台服装，复制曾兴盛一时的珠宝首饰，为艺术家在舞台上的精湛表演增添至善至美的光彩。法广法语部记者Maria Afonso 及影像技术员Thibault Dumel 和Cécile Pompeani 走访巴黎歌剧院，走近后台那些能工巧匠，带您一窥那里成就了舞台辉煌的幕后故事。

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舞台冠帽的秘密

Laure Cuvillier的专长是将手中的毛毡、羽毛、假花等材料变成舞台人物各式各样的头冠。她向记者表示，她的工作其实就是为歌剧院设计舞台高级时装。一切都需要精工细作，是传统的手工活儿。她深感能在这里工作是一种光荣，因为这里追求的是至善至美。她的工作其实需要不停地调整。在首演之前的三场排练中，她需要临场观察，看所制作的帽子是否适合演员在场上的一举一动，一颦一笑。她需要想主意，保证帽子不会脱落或偏移。

以假乱真的发型师

Stéphane Back的专长是舞台发型设计和假发头套制作。在巴士底广场新歌剧院后台的化妆工坊，有十几名工匠。Stéphane Back介绍说，他的工作其实涵盖四种不同行业，理发师只是其中之一。另外三种行业分别是：一是为适合剧情的发型或头发颜色，或者为再现国王或王后的宫廷发型，制做假发套；二是化妆，这可以是简单地弥补美中不足的化妆，也可以是改变形象的浓妆艳抹；三是为舞台人物特别设计比如伤痕、特色鼻梁、等等。

锦上添花的配饰

Bernard Connan是戏服装饰品工坊的负责人。他19岁就踏入舞台服装设计行业，在巴黎歌剧院后台已经工作30年。这里的工作可以说是戏装设计制作的第一步。染色、绘制、印制布料都在这里。对他来说，首先要考虑的要素是舞者，是演员。所有用于装饰的物价不能成为演员的负担。他们会选用比较轻的原料制作首饰。吉他琴弦在这里有了新用场，因为琴弦的原料不仅质地轻，而且柔性高，可以制作很多轻巧的造型。《罗密欧与朱丽叶》剧目中的一件头饰上的珠子等物价就是用琴弦制作的。钢琴的琴弦也是他们常用的原料。

戏服制作之奥妙

Suzanne Dangel 是巴黎歌剧院服装部负责人。她出生在德国。自1991年起来巴黎歌剧院工作，如今已经30余年。她和团队刚刚完成一出芭蕾舞剧的服装设计。她表示，复制过去年代的服装实在是一项不凡的挑战，因为有些工艺，比如金银丝花边，如今已经不再流行。

虽然这些工作都在幕后，要求很高，需要很大投入，却又远离公众热情的目光，但在Suzanne Dangel看来，在首演彩排的时候，如果舞蹈者对身上的服装满意，如果编舞者对舞台效果满意，那她就心满意足了。她表示：“如果演出结束后，观众起立鼓掌，那一刻就是最好的回报。对每个人来说都是神奇的一刻，所有的努力都得到了补偿，其它都不再重要，就仿佛我自己也在舞台上一样。”

本文内容取自法广法语部记者Maria Afonso的相关报道。