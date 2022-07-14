乌战当前 法国国庆阅兵今有新意

法国/国庆阅兵式

法国国庆今年再举阅兵式。因战争回到欧洲家门口，为定于国庆日的今天在巴黎举行的7月14日传统阅兵式增加了一个特殊的意义，该阅兵式邀请9个北约东欧地区成员国，以表彰北约东翼的国家和部署在那里的法国军队的维和使命。

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法国总统马克龙今天要在著名的香榭丽舍大道上主持阅兵式，然后于下午1点10分接受法国电视二台和TF1电视台联合采访，这是马克龙自4月连任总统以来首次电视采访。

据法新社说，在此之前，马克龙的执政多数联盟在6月的立法选举中受挫，在国民议会中失去绝对多数，陷入复杂的国内政治环境。

今年共有约6,300人将参加阅兵游行，包括近5,000地面步兵。今天的阅兵式调集64架飞机、一架无人机、25架直升机、200匹马和181辆军民机动车。

9个被邀请的外国国家的国旗将为阅兵式揭开序幕，其中大部分是俄罗斯或乌克兰的邻国：爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和保加利亚。而最近部署在欧洲东翼的法国部队与他们并肩接受阅兵。

自乌战开打以来，法国已经大大增加了在乌克兰战争中的承诺与投入。作为北约的一部分，约500名法国军队于2月底被派往罗马尼亚，法国许诺随时准备在必要时增加特遣队兵员。

法国还参与了爱沙尼亚的地面和空中保障任务，法国的阵风战斗机正在帮助捍卫波兰的天空安全。

在阅兵式中，海军陆战队的14个单位庆祝建军400周年。成立已是30周年的法国军队一个特别行动司令部（COS）的参谋人员也将出席阅兵式。宪兵队的网络调查员将有史以来第一次参加阅兵。

2022年的阅兵式将是一个展示法国军队新装备的机会，如捷豹侦察装甲车，以及新一代的格里芬装甲车，该装甲车正在逐步取代陆军中的装甲前线车（VAB）。一些老式Alouette轻型直升机和幻影2000C防空飞机也将被展出。几架欧洲防卫合作机制里的参战飞机也参加这次飞行表演，其中将首次包括在萨赫勒地区用于追踪恐怖分子的 "死神 "无人机。

鉴于乌克兰战争以及因战争引发的通货膨胀，马克龙宣布对2019-2025年军事计划法（LPM）进行 "重新评估"，以 "因应威胁而调整手段"。2017年，马克龙已经增加国防开支。法国军队的预算将在2022年再次增长，然后在2023年再次增调达到440亿欧元。据法新社说，乌克兰战争的高强度冲突凸显了法国国防布局缺陷，特别是在弹药方面。

法国各地已经动员了约12.5万名执法人员，以确保阅兵式以及国庆节日期间安全。

法国国庆阅兵式将在艺术家康迪斯-帕里斯（Candice Parise）演唱的一首特别创作的歌曲《法国》中结束。

法新社说，随后，马克龙将在40分钟电视采访中向法国人发表讲话，预计他将讨论国内政治局势、因立法选举而被削弱的政府议程，以及为减轻战争对法国人造成的经济和社会后果而采取的措施。