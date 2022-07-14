法国周四预估24小时新冠新增感染最高可达13 目前住院总人数近2万人

根据巴黎人报14日下午最新报道预估，法国周四预估24小时新冠新增感染最高可达13万例。目前住院的总人数目前已接近2万人，各医院压力继续增加。费加罗报报道周三傍晚卫生单位公布24小时新冠新增感染数据曾为127.642人。

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法新社报道，在本周的前三天，新入院人数再次增加了 22%，进入重症监护病房人数增加了 32%。 6月中旬住院患者人数降至不到14000人，目前已接近2万人，这是两个月以来达到最高的水平，但仍远未达到2月份记录的住院病患3.3万多人的峰值.

跟据统计， 7 月 4 日至 10 日期间，有 8,063 人新住院，与前一周相比，入院人数“急剧上升”了 19%。

一项在国会中被否决的针对那些未接种疫苗的护理人员的问题提供科学层面的建议条款。法国卫生部长弗朗索瓦·布劳恩（François Braun）希望，能够“非常迅速地”通过。

也是前卫生部长，现在担任政府发言人的韦兰周三也表示，他对将条款医疗健康条款在参议院重新恢复的可能性“有信心”，该法案在前一晚在国会的一读中被删除否决了。

韦兰在部长会议后说：“我们有信心说服那些已经相信这种措施带来利益的参议员”，这段有关新冠疫病疫的文字是从一篇关于可能在边境恢复健康通行证的关键法规中被截断的，而极右派 LFI 和极左派 LFI 以及右派少数共和国政党LR都反对这项规定。

韦兰还表示，“参议院的共和党人可能已经十次表示赞成这一条昨天被国民大会的几十名共和党议员以及极左派和极右派代表、法国不服从的代表们否决截断的法规。所以我有信心，根据已经提出的条件，该法规可以在参议院恢复，因为这是他们两年多来自己提出的措施项目。

费加罗报指，法国奥米克戎新冠确诊病例再度升高，周三24小时数据病例新增了127.642 住在重症监护病房有1184名患者，医院的压力继续增加。

据法新社数据报道，在本周的前三天，新入院人数再次增加了 22%，进入重症监护病房人数增加了 32%。 “医疗保健系统应该坚持下去”。法国6月中旬住院患者人数降至不到14000人，目前已接近2万人，这是两个月以来达到最高的水平，但仍远未达到2月份记录的住院病患峰值的3.3万多人。