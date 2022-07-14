法国国庆节阅兵烙上俄乌战争印记，马克龙频繁再提战备和战争经济

俄乌战争/ 法国国庆日

俄乌战争已深远重塑法国和欧洲方方面面的战略计划。7月14日法国国庆日阅兵前后，总统马克龙数次强调这场战争给法国带来的启示和敲响的警钟。点击以下内文视频，回顾国庆节阅兵现场片段。

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2022年7月14日参加阅兵式的马克龙 © AP供图

7月14日，法国总统马克龙出席法国年度国庆阅兵式。在此之前一天，他在国防部向第二天参加阅兵式的军人代表们讲话，到场者有总理，部长，国务卿，议员，总参谋长，将军，宪兵代表，巴黎总督，士兵，退伍军人等群体。

马克龙在这场年度讲话当中向法国军人致敬，同时阐述了其对国防部工作纲领的意见与建议。他再次提到了过去几年间“包括物质和非物质领域，军事与混合形态的竞争与对抗等冲突的演变”，同时强调“这些冲突正在加速，愈演愈烈”。马克龙指出，“战争重现欧洲大陆”，“法国已做出后勤保障，情报等领域的相应调整，包括在北约框架内，在东地中海，罗马尼亚，爱沙尼亚等地区与国家协同强化防御力量”。

马克龙提到了伯罗奔尼撒战争和修昔底德有关城邦坚固度与市民顽强精神之间关联的名言，称“过去几个月当中，无人未被乌克兰民众的顽强抵抗所震撼，而正是这种精神让初始阶段处于绝对劣势的国家挺了过来”。但马克龙也随即强调，“一国民众的精神力量需要和该国军队的精神力量互相滋养，互相依托”，并以此为线索，对在场的法军代表们进行了一番展望，鼓励其继续通过各种途径达到能够应对未来挑战的水准。

马克龙通过俄乌战争当中“通过扭曲历史来试图对发动战争自圆其说”的现象，警醒在场的法军代表，强调尤其是面向无论是本土还是海外省的未来一代，即年轻人群体保存历史，传承记忆的重要性。

马克龙还强调，乌克兰战争再一次向世人展现了情报与投资，以及能够持续作战，和物资储备的重要性，因此依据“战争经济”，需要“在法国和欧洲层面打造具有前瞻性的经济模式，以适应新的节奏”。他因此呼吁法国军工产业进行时代所需的调整，在自主，创新，和为此所需的模式转变，逻辑转变等方面稳步前进。

7月14日的阅兵式结束后，马克龙通过电视采访再次提到了乌克兰战争对于法国的影响。他呼吁法国人准备秋冬季节应对艰难局面（俄罗斯决定停止供气），并再次提及“战争经济”，应对一个“将粮食和能源作为战争武器的俄罗斯”，和这场“可能会持久下去的战争”。他借此机会再次提到已在日程表上的通胀期购买力提振计划，和系列包括退休金在内的改革，同时再一次向国人强调“工作的美德”。