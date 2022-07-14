法国国庆阅兵后 马克龙接受采访都说些啥？

法国/马克龙

法国总统马克龙今天午后在结束了法国国庆传统的阅兵仪式后，接受了他连任后的首次电视采访。马克龙呼吁法国人要为乌克兰战争持久性做好各种准备。

广告 继续浏览后续

据本台报道称，乌克兰战争、俄罗斯天然气、法国失业：这些议题都是马克龙接受电视直播访谈中需要记住的主要内容。

法国总统马克龙是在巴黎总统府爱丽舍宫的花园里接受私营的电视一台与公营的电视二台记者安妮-克莱尔-库德雷与卡罗琳-鲁的采访

马克龙在法国国庆节日接受了他连任后的首次电视采访。马克龙借机呼吁为乌克兰的战争持久做好准备。马克龙还谈及了他的政府正在努力解决的问题，并对乌克兰战争及其后果作了展望。

因为是一场持久的战争，马克龙呼吁法国人要 "做好准备"，因为战争会持续下去，马克龙并预测战事在今年"夏天和初秋 "将是 "非常艰难的"，因为俄罗斯决心重新夺回顿巴斯。在这种情况下，法国的国防预算在未来几年不会减少，"相反将会增加"。他说，法国绝对必须对法国的军事装备进行再投资，继要继续征兵，要继续拥有一支更加强大的军队。

关于能源消费困难，总统说，法国人应该为 "我们将不得不面对没有俄罗斯天然气的情况 "做好准备，他并说俄罗斯已经拿天然气作为一种 "战争武器"。这是马克龙对俄罗斯天然气工业股份公司决定暂停10天通过北溪1号管道输送天然气的反应。

马克龙说，我们必须为我们必须完全没有俄罗斯天然气的情况做好准备。这种风险，这种俄罗斯可以做出的选择，是很有可能的。

马克龙保证，法国正在重组能源库存，以便在秋季达到100%的存储能力。法国在今年夏天准备一个能源战略计划。能使法国处于一个减少消费的状态。就节约天然气和电力，据马克龙说："我们大家将努力关注晚上用不必要的照明，我们将为公共管理部门制定一个计划，我们将制定一个清醒的计划，我们将要求我们所有的同胞承诺，我们将与我们的公司企业制定一个清醒和减负的计划。

重组天然气和电力消费。法国最初的努力已经开始有了效果。马克龙说；“我们的消费比去年少了一点。”

马克龙还希望有一个劳工的改革法案。马克龙说："从今年夏天开始，在与各工会讨论之后，必须有一部法律出台。"马克龙提到了 "RSA的改革"、"法国就业改革"，他也提到了职业学校和长期培训。

马克龙说，他希望 "在夏末 "启动他的国家重建委员会，并呼吁在养老金改革方面各方做出 "负责任的妥协"，他希望在2023年夏天将其付诸实施。但马克龙没有详细说明改革的内容，却表示有必要提高工作质量，改善老年人的工作，并考虑到长期职业和工作的艰苦性。

关于正喧闹争议的优步"Uber文件话题，马克龙说，"我没有受他人影响的习惯。" 马克龙被问及 "Uber档案 "所披露的他与Uber的关系时，马克龙为自己辩护。法国总统重申，他 "完全 "承担对Uber的行动之责。马克龙说："这是我主张的经济政策，" 他为开放市场辩护，因为开放市场创造了 "成千上万的就业机会"。

马克龙又说，“我们打开了市场，数以千计的年轻人被优步录用......。是的，假如需要，我明天会再做一次。