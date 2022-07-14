法国国庆阅兵式开步走了

法国/国庆阅兵

法国国庆阅兵今天在巴黎凯旋门至协和广场之间的香榭丽舍大道进行。除了地面不同兵种和单位的方队游行，天空中由法兰西空中巡逻队穿越阅兵大道上空，并为巴黎的天空涂上了蓝、白、红三色烟雾。

广告 继续浏览后续

据法新社说，此前，法国总统马克龙在著名的香榭丽舍大道上登上一辆军车，在灿烂的阳光下检阅部队，然后在协和广场上与嘉宾聚集在新搭建的观礼台。

2022年7月14日法国国庆阅兵图片。 © AP - Christophe Ena

今年的阅兵，主题有 "分享火焰 "说法，向法国军队致敬，也向去年去世的最后一二战解放老兵休伯特-热尔曼所体现的抵抗运动之火致敬，同时也是对奥运圣火发出问候，法国是2024年巴黎奥运会的举办国。奥运会和残奥会奖牌获得者今天皆成为游行队伍的一部分。

2022年7月14日法国国庆阅兵图片。 © AP - Christophe Ena

今年共有约6,300人参加游行，包括近5,000人步行。该展览将涉及64架飞机、一架无人机、25架直升机、200匹马和181辆机动车。

2022年7月14日法国国庆阅兵图片。 © REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

9个被邀请的外国国家，其中大部分是俄罗斯或乌克兰的邻国，将为游行揭幕：爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚。而最近部署在欧洲东翼的法国部队士兵也与9个国家的特邀士兵并肩行进。

2022年7月14日法国国庆阅兵图片。 © REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

2022年7月14日法国国庆阅兵图片。 © REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

2022年7月14日法国国庆阅兵图片。 © REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

2022年7月14日法国国庆阅兵图片。 © AP - Christophe Ena

2022年7月14日法国国庆阅兵图片。 © REUTERS - SARAH MEYSSONNIER