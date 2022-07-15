尼斯立雕塑 纪念恐怖受害者

法国/尼斯恐袭案

2016年7月14日，在焰火晚会之后，一辆白色卡车在尼斯的海滨大道上飞速行驶，在疯狂的冲刺中造成86人死亡，几百人受伤。6年后，2022年7月14日，在尼斯的海滨大道上，在纪念2016年恐怖袭击事件受害者仪式上，由受害者家属的孩子们为法国艺术家Jean-Marie Fondacaro的纪念作品L'Ange de la Baie揭幕并上白玫瑰。

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据本台今天报道，尼斯袭击事件六年后，一座纪念受害者的雕像揭幕。

2016年7月14日，在焰火晚会之后，一辆白色卡车在尼斯的海滨大道上飞速行驶，在疯狂的冲撞碾压中造成86人死亡，几百人受伤。今年的悼念活动尤其以向受害者致敬的艺术作品的揭幕为标志，但也以期待即将到来的恐怖案司法审判为标志。

是由孩子们在仪式上揭开了波浪上展开如巨鹏之翅的人的雕塑面纱，这是一个四米高的金属雕塑，面向大海，矗立在地中海宫前，这里是六年前一辆疯狂的卡车使尼斯陷入恐怖之中的见证地。

居住在法国南部城市的30岁突尼斯人穆罕默德-拉胡埃吉-布勒尔（Mohamed Lahouaiej-Bouhlel）驾驶一辆19吨重的卡车冲向人群，历时两分钟疾驶后被警察击毙。尼斯艺术家Jean-Marie Fondacaro创作的 "海湾天使 "被放置在那晚卡车停靠的地方。 在波浪脚下，一个心形的书法汇集了86名失踪者的名字。

那天晚上奥内拉也在那里。她当时12岁。她永远不会忘记，她也参加雕塑揭幕纪念仪式。法国司法部长埃里克-杜邦-莫雷蒂（Eric Dupond-Moretti）参加纪念仪式。

仪式中有受害者协会发言。

尼斯恐袭案的主犯已经遭击毙死亡。法官将审查其他八个人的责任，他们是参与向恐怖分子提供武器的嫌犯和中间人。

尼斯市长Christian Estrosi和司法部长Eric Dupond-Moretti致辞后，仪式以宣读86名受害者的名字而结束。