法国拟10月1日实施燃料补贴 提升购买力

法国政府为了提升购买力，将于10月1日实施燃料油补贴。目前的每公升燃料油扣除18生丁价格的措施将在年底消失，这是经济部长勒梅尔宣布的。

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在物价及燃料油不断上涨之际，法国政府宣布将于10月1日开始实施燃料油补贴政策，俾能提升民众的购买力，

经济部长勒梅尔在欧洲一台节目中指出，“目前所实施的民众在加油站的每公升燃料油扣除18生丁价格的措施，我们将逐步进行缩减，更换降至 16生丁、然后12生丁、继而10 生丁，这项扣除措施它将在年底消失。到今年年底，将不再有燃料油的折扣。从 10 月 1 日起，将开始实施燃料油补贴政策，

他说，无论如何，这就是我们提出的建议——我们正在为劳动者设立这种燃料油津贴”。

部长进一步说明，新的燃料油补偿措施，民众可以通过在公共财政总局网站上的简单声明来申请。

勒梅尔还 补充说，如果“你的家和你的工作地点很远，或者因为你是一名护理看护需要开车提供巡回服务，你就可申报，你工作路途遥远需要开车去工作，那么，你将获得额外的补偿。”

经济部长称，其目的是支付自乌克兰战争爆发以来由于油价上涨而产生的“几乎所有额外的燃料油成本”。

他进一步指出，目前每升燃料油给与 18 生分的折扣，每月花费政府 8 亿欧元，而新的措施每年仅花费 20 亿欧元。