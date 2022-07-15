法国西南森林大火烧不停 7000公顷化为焦土

法国/火灾

法国西南部吉伦特省周五在推特上宣布，该省的消防员自周二以来一直在与两场森林大火作斗争，这两场大火至少肆虐烧焦了7300公顷土地与林木。

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法国吉伦特森林火灾，致使灾区居民撤离。Landiras地区的三个村庄（Origne、Balizac和Louchats）今天也开始住家疏散。自星期二以来，在这个人口稀少的地区，距离波尔多以南约40公里处，报告有4200公顷的土地被烧毁。

另一处，La Teste-de-Buch，约3100公顷的松树森林被烧毁，这里还是大西洋海岸的一个主要旅游景点。自星期二以来，已有1万人从皮拉特和卡佐军事基地附近的营地撤离。

当地政府官员说，至少有一千名消防员正在扑救，但战况不乐观。据吉伦特省消防队发言人Matthieu Jomain向法新社解释说："火势仍未被固定，不幸的是，今天的气象条件包括风向对救火无助。

周四，吉伦特省两个地区将灾情警报升高至红色。周五上午起在邻近的朗德省也拉响红色警报。

至此，这些火灾没有造成任何人员伤亡。目前，火灾主要集中在西部和南部。法国气象局将吉伦特省和其他10个省维持在 "热浪 "橙色警戒状态。根据法国气象局的数据，周五，南部的最高气温将非常高，数值接近38℃至40℃。

在法国南部，周五开始对火灾进行调查，火灾在阿维尼翁南部的一个森林中至少烧毁了300公顷森林。消息说，火灾始于周四下午，一辆货运列车在铁轨上产生的火花导致植被起火。罗讷河口省消防队的Pierre Bisone中校周五对法新社说，这列火车 "引起了9起火灾"。据一位接近此火灾案情的消息人士称，面对四个车轴上观察到的异常温度，在触发火车 "危险警报 "后，司机将列车停在了轨道中间。