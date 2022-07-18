阿联酋新总统首次正式出访法国 凸显两国战略合作伙伴关系

法国/阿联酋

阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈于17日已经抵达巴黎，进行上任以来首次国事访问，具有重要象征意义。马克龙总统今天18日与其在爱丽舍宫会面，讨论能源和交通等经贸协议，今晚在凡尔赛设晚宴接待。

广告 继续浏览后续

阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈昨天周日抵达法国，法国经济部长勒梅尔亲自到机场迎接。马克龙总统今天18日与其在爱丽舍宫会晤，讨论能源和交通等经贸协议，随后共进午餐。

法国马克龙总统今晚在法国西郊的凡尔赛设晚宴接待阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德，届时有上百名企业界，政界，文化界和体育界嘉宾出席。

法国总统府指出，这是阿联酋总统今年5月就任总统后的首次正式出访，选择法国具有重要象征意义，显示巴黎与阿联酋长期友好伙伴关系。阿联酋是法国在阿拉伯国家中重要的战略盟友，也是法国工业的最大客户之一，法国主要向阿联酋出口精炼石油产品。

巴黎与阿联酋要巩固现有合作伙伴关系，同时洽谈在新领域的合作，特别是在能源领域，两国承诺共同投资氢能、核能和开发可再生能源等经济协议。

俄乌战争导致欧洲能源供应紧张，阿联酋将宣布向法国运送石油和天然气，显示对巴黎的支持，受到法国的欢迎。

法国总统马克龙去年12月到访阿联酋签署了出口80架阵风战机高达170亿欧元的合同。

在阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德到访期间，人权组织呼吁法国总统马克龙在关注阿联酋人权状况。