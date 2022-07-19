巴黎国家三军大楼1计算机被窃 北约担忧间谍行为

正值位于巴黎的《国家三军圈(Cercle National des Armées ) 》大楼举行一项北约国防研讨会期间，一名德国士兵的计算机被盗，两名男子因而被宪兵逮捕。 北约情报机构担心这背后窝藏间谍行为。

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这项国防资料计算机盗窃案让美国人愤怒到吼叫，让一台充斥着敏感和机密信息的计算机被盗，就是一项羞辱。 更何况，盗窃案发生在法国海陆空国家三军圈大楼，此际正值北约召开国防研讨会的期间，这根本就犯下一严重错误。

根据巴黎人报引述法国绑鸭报(Le Canard enchaîné )透露的消息，7 月 1 日，大西洋联盟所有军队的军官在巴黎第 8 区聚集会晤。 正在进行的是一项海上反导弹防御研讨会。而此际，正值乌克兰战事风起云涌，俄罗斯伸手进入黑海，这是极其敏感的议题。而7月1日周五的下午，一名德国军人的这台里面满载着机密资料的计算机，竟然人间蒸发了。

根据现场监控摄像头拍摄的视频显示，一名男子进入大楼时未被安全人员发现。他悄悄的上了二楼，进入了一间会议室。而且一点也不慌张地 ，拿起一台贴有德国联邦国防军贴纸的电脑，离开了现场。 这下子，让北约内部陷入大恐慌。

巴黎人报指出，不过，这名电脑窃贼很快被宪警抓到。就在法国人争辩本案严重性的程度时，被美国人指责《没有充分保证军事会议的安全》。 有关单位当下立即报案，相关部门却似乎老神在在。即使可以远程封锁计算机，则仍存在相关单位担忧这或涉及间谍行为。

报道指出，第二天早上，巴黎宪兵巴黎搜索小组开始追踪这名窃贼足迹，大规模启动了《国家军队圈》和巴黎市的监控摄像头搜索工作。 首先令人惊讶的是，这名窃贼走出这栋国防办公大楼后的态度与所谓的间谍的态度并不相符。

戴着鸭舌帽的窃贼走出大楼后，随即直接进入了一家咖啡餐馆……在那里，他再犯下第二起盗窃。 这种行径稍微减轻了相关单位的压力。一名熟悉本案的人员指出:”因若真是一名间谍，他应会选择越快消失越好。” 目前，已知两名男子因而被宪警逮捕。