法国总统马克龙会晤埃及总统塞西 加强安全双边交流 引发人权人士不满

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法国总统马克龙于7月22日在巴黎会见了来访的埃及总统塞西

法国总统马克龙于7月22日在巴黎会见了来访的埃及总统塞西。这是自今年5月马克龙连任法国总统以来双方的首次会面，旨在加强基于安全利益的双边交流，引发人权人士不满。

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法国总统马克龙周五在巴黎会见了来访的埃及总统塞西，双方就俄乌冲突以及如何应对在经济、能源和全球粮食安全领域造成的影响等议题进行了讨论。

法国总统府发布新闻公报中表示双方还讨论了中东局势、伊朗核问题和反恐问题。埃及将于今年11月在沙姆沙伊赫举办《联合国气候变化框架公约》的第二十七次缔约方大会，双方就应对全球气候变化这一主题进行了磋商。

埃及军方去年从法国达索航空订购了 30 架阵风战机，作为与巴黎签署的数十亿美元国防合同的一部分。

马克龙总统重视与埃及发展双边关系，在2020年12月埃及总统塞西到访法国，马克龙给塞西颁发法国荣誉军团勋章引发人权组织的不满。

非政府的人权组织指出埃及现在关押有大约6万名异议人士，该组织呼吁法国政府的关注。

法国爱丽舍宫的新闻公报中指出，作为法国和埃及相互信任的对话一部分，人权议题也被提及。

记者无国界协会此前呼吁法国总统马克龙关注被关押在埃及监狱中的记者，包括埃及著名人权活动人士阿布德・法塔，他在去年12月被判处监禁以来开始了100多天的狱中绝食行动。