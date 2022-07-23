法国议会投票取消了公共电视税

法国/国民议会

法国国会议员周六上午投票决定取消公共视听税，尽管此举是为了提高民众购买力，但这让法国公共电视媒体大失所望，它们开始担心电视新闻独立性和未来资金的前景。

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法国总统马克龙在总统竞选期间承诺的取消电视税费，在法国国民议会委员会2022年整顿财政法案（PLFR）的一读中以170票对57票通过。右派（Les Républicains, LR）和极右派（Rassemblement national, RN）投了赞成票，而左翼政党联盟Nupes（社会党、绿党、激进左派和共产党）一致投了反对票。自由主义中间派多数派和LR的修正案被通过，该法案提议由增值税(VAT)的 "一部分 "作为电视单位的补偿。

在法国国民议会这个会经常动荡的委员会会议上，公共账目部长Gabriel Attal表示他重视 "一个强大的公共广播系统"，同时将这种基于电视机所有权的收费描述为在平板电脑和其他智能手机时代 "过时了"。目前，法国本土的电视税收费标准是每年138欧元。

该法案主要的反对意见来自于左翼联盟。法兰西不屈服党议员Alexis Corbière（La France insoumise，激进左派）说，保证 "公共广播的独立性是民主的一个条件"。

但文化部长Rima Abdul Malak则认为，"保证独立性的不是电视税费"，而是Arcom（前CSA），即任命公共广播负责人的机构。

左派还指责政府从极右派那里获得灵感，最终抛弃了公共媒体。共产党议员斯特凡-佩乌批评说，“极右的"泽穆尔和勒庞都曾提出要求，马克龙也这样做了。”

然而，极右领袖玛丽莲勒庞说，"政府的议案与我们想做的事情毫无关系"。

法新社说，在英国，公共媒体已经遭遇了这样的预算削减，地位更加脆弱。例如，英国广播公司（BBC）是一个影响力远远走出英国的机构，但近几年来，BBC已经受到了几次预算削减的影响。今年春天，在约翰逊的政府决定冻结执照权两年后，BBC被迫削员1000个工作岗位。