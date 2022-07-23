环法赛将抵巴黎城下 明天冲刺看丹麦人能否写哥本哈根起点凯旋门夺冠英雄谱

法国/环法赛

比利时车手Wout van Aert今天周六于罗卡马杜尔举行的40.7公里的计时赛中赢得了环法赛的第20赛段，也是倒数第二赛段的黄衫。而他的队友丹麦人Jonas Vingegaard在该赛段中排名第二，在巴黎的终点前夕确保了他的总分黄衫。如果不出意外，这位丹麦人将冲刺到巴黎凯旋门，领走环赛冠军黄衫，谱写本届环法赛从丹麦出发终点由丹麦人拿下冠军的传奇。

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据法新社今天报道称，丹麦人Vingegaard在24日周日只剩下115公里的路程，以确保一位丹麦人在这届从哥本哈根开始的环赛中获胜。

在计时中，丹麦人Vingegaard现在领先斯洛文尼亚人Tadej Pogacar 3分34秒，领先英国车手Geraint Thomas 8分13秒。

在前两个计时点（第22公里）和在离终点还有2.5公里时，都记录了最好时间。不过今天计时赛的赛段冠军是比利时人范-阿特。

这位比利时车手Wout van Aert再现他去年的好成绩，他除了在圣埃米利永赢得了比赛，还赢下了环法赛香榭丽舍大道的最后一个赛段黄衫。27岁的范-阿特自丹麦起点的环赛开赛以来第三次获胜。

作为珍宝队的参赛队长，范-阿特也曾在这届比赛中多次获得第二名（四次）。他在环湖赛的第一个赛段被他的同胞Yves Lampaert剥夺了黄衫，时间为5秒。

在总排名中，哥伦比亚人内罗-金塔纳将排名第五输给了俄罗斯人亚历山大-弗拉索夫。罗曼-巴代（Romain Bardet）是仅次于大卫-高杜（David Gaudu）（第四名）的第二名法国车手，排名上升了一位至第七名。