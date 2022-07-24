法国女队破天荒杀进欧洲杯半决赛：谨慎圈点一个足球夏梦

法国/女足/欧洲杯

法国女子国家队昨天晚上在英国举办的欧洲杯四分之一决赛中吞下了撼压她们十年的压力，在一场惊心动魄的胜利中以1-0 击败了卫冕的荷兰队，挺进半决赛。按日程法国队下星期三在英国米尔顿凯恩斯与另一个进入半决赛的德国队交锋，争抢决赛权。

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法国女队昨天晚上庆祝板凳队员伊芙-佩里塞上场后的进球，该球却为法国队打开了通往半决赛的大门。法国女队昨天晚上整场显示实力与优势，踢的酣畅漂亮，只是运气比任何时候都不济，包括多了几个门框球。尽管如此，法国女队优秀表现获得好评。本台的报道称，法国人比以往任何时候都显示更有力量，更有进取心，在足球领域做出了女王般的表现，并保持了她们在7月31日在温布利登上开始追求王位的梦想可能。

在加时赛中，希望之光来自于不可阻挡的优秀进攻队员卡迪亚图-迪亚尼在禁区的突破，她被心急脚乱的荷兰选手铲倒了。裁判员在仔细检视视频后判罚了一个点球。法国队执行点罚的是Eve Perisset，她可是一个不寻常的罚12码点球的高手，此前点罚过101次，但仍然排列在法国队内部名单第二罚球运动员，第一选手是老将队长。

法国队昨天晚上踢的鬼使神差。法国队选手有众多天赋，他们原本就有望进入半决赛，但在迷你般的英格兰北部的罗瑟汉姆体育场（只能容纳9800名观众），比赛需要长时间才能见到胜利原形，法国队错过的临门一脚机会之多被球评说是常常让人头晕目眩。

在这场实力一边倒的比赛中，22岁的荷兰门将Daphne van Domselaar在顶替老将Sari van Veenendaal退役后被推到了法国队带来的风口浪尖上，但她被运气、她自己的天赋或法国人的不走运拯救保护了很长时间。

法国队第一次进入欧洲杯以及其他大型比赛半决赛。而且是走过十年的反复失败路程。法国终于打破了四分之一决赛的魔咒玻璃天花板，法国队的雄心壮志已经连续五次被击碎（2013年欧洲杯、2015年世界杯、2016年奥运会、2017年欧洲杯、2019年世界杯）。周六，她们的大巴在前往罗瑟汉姆体育场的路上还被一个弹丸之物击碎一扇车窗，当时曾引来惊恐。当晚胜利之后，才有人想起，这原来是一个快乐的预兆，打破了半决赛赛程前的魔咒......。

但愿法国女队的仲夏之梦长长地续写下去，直到拿下梦想的的足球王冠。