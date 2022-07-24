环法赛女版今天上路 赶在男子凯旋门冲刺前骑上香榭丽舍大道

法国/女子环法赛

环法自行车赛今天热闹非凡。男子环赛今天下午傍晚时冲刺结束比赛，而女子环赛则是今天午后发哨起步。144名女子自行车选手分别代表俱乐部队参赛。法新社说，环法自行车赛女版是重拾受挫的历史线索上路。巴黎今天炎热，阳光烤人，据评论说这给女子环赛带来考验。

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在中断了33年之后，女子环法赛今天开始，这是自1989年以来第一个女子自行车大环赛，周日下午1点41分在巴黎出发。

法国女子自行车传奇人物龙格Jeannie Longo在组委会的车里陪同赛事总监Marion Rousse陪伴144人的车队，她们围绕杜乐丽花园和香榭丽舍大街的赛道，进行这第一段81.6公里的比赛。

据法新社说，荷兰自行车冲刺型运动员Lorena Wiebes今天在巴黎赢得了环法自行车赛女子比赛的第一个赛段，拿下了女子比赛的第一件黄衫。

Wiebes比她的同胞Marianne Vos更有力，在香榭丽舍大街获胜，而比利时人Lotte Kopecky在最后的冲刺中获得第三名。

在周一莫城和普罗旺斯之间的第二赛段（136.4公里）之前，已经知道该赛段只有143名车手出发。因为比利时车手Alana Castrique（Cofidis）在比赛还剩10公里左右时发生碰撞受伤，被迫退赛了。

法国人龙格Jeannie Longo是三届环法自行车赛的冠军，包括拿下1989年的环法赛最后一届冠军。