环法赛男子比赛最后一段向凯旋门开骑

法国/环法赛

今年环法赛男子版黄衫持有者丹麦人Jonas Vingegaard和整个车队周日下午17点前在巴黎西部的La Défense开始了115.6公里的第21赛段，也是最后一个赛段的比赛。

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今年环法赛坚持到最后报告有135名选手。加拿大人Guillaume Boivin和Michael Woods（以色列PT）以及西班牙的Gorka Izagirre（Movistar），在最后一天的比赛前退出了比赛。

比赛预计在星期天晚上7点34分左右结束，预计丹麦人Vingegaard将获得冠军。

最后一段赛在首都西部近郊展开，然后进入巴黎展开传统的市内环骑，最后距离在著名的巴黎香榭丽舍大道上结束。

按照法新社说法，今天的比赛在开始时就变成了一场郊游，向凡尔赛进发，经由圣昆廷-伊夫林（Saint-Quentin-en-Yvelines）国家自行车场，这里是2024年的奥运会场地，然后绕过著名的凡尔赛城堡。再登爬Côte des Gardes，再经Issy-les-Moulineaux进入巴黎市内。在最后的6.8公里赛道之前，巴黎的几个主要景点（卢森堡公园、新桥、卢浮宫）将被环骑经过八次。终点在700米直线的末端，从大皇宫起直线朝凯旋门方向上演最为激烈的比赛冲刺。